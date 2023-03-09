Дюрант травмировался на разминке. Это может стоить «Финиксу» чемпионства

Кевин Дюрант — звезда, делающая нынешний сезон НБА интереснее. Новости о возможном переходе из «Бруклина» начали появляться ещё до старта официальных игр, а уже в середине чемпионата Кей Ди сменил прописку, обосновавшись в «Финиксе», где стал четвёртой звездой наряду с Девином Букером, Деандре Эйтоном и Крисом Полом.

Кевин Дюрант и Крис Пол Фото: Quinn Harris/Getty Images

«Санз» долго готовили обмен. Им не хотелось рисковать боеспособной командой, игравшей в финале пару лет назад и сохранившей костяк. Но в Аризоне также понимали, что для чемпионства им нужно усиление. Именно в Дюранте новый владелец и менеджмент видели тот недостающий кусочек пазла, который приведёт франшизу к заветному чемпионству.

Проблема заключалась в том, что звезда «Бруклина» приходила в новую команду с травмой. Об этом было известно, но это не остановило «Финикс», отдавшего значительные ресурсы взамен. Скептики шептались и сравнивали Дюранта с котом в мешке, задавали вопросы о травме колена и сроках восстановления, а ещё сомневались в правильности «химии» в раздевалке, где есть сразу несколько равнозначных звёзд.

Но Дюранту не привыкать опровергать мнения скептиков. Когда-то вернулся на топовый уровень после тяжелейшего разрыва ахилла и сейчас смог с первых игр доказать свою состоятельность уже в новом коллективе. Три матча Кей Ди провёл в привычном статистическом темпе, повышая нагрузку постепенно. Если в дебютной встрече с «Шарлотт» он отыграл чуть меньше 27 минут, набрав 23 очка (10 из 15 с игры), то в следующей встрече с «Чикаго» ему доверили уже 30 минут, а в принципиальной игре с «Далласом» он отбегал 40 минут и 22 секунды, забив 37 очков и принеся победу своим броском на последних секундах.

Кевин Дюрант Фото: Ron Jenkins/Getty Images

Три матча с Дюрантом — три победы для «Финикса». Казалось, это именно то, чего и хотели менеджеры клуба. Дюрант при этом не тянет одеяло на себя. Он понимает и принимает роль, которую ему приготовил главный тренер Монти Уильямс. Идеальная комбинация. Дорога к титулу открыта?

И здесь в дело вступает роковая случайность. Дюрант привычно готовился к игре с «Оклахомой», которая должна была стать для него первой домашней в сезоне. Так совпало, что и соперник для него особенный — именно в «Оклахоме» Кевин стал главной звездой в НБА и выводил клуб в финал НБА. Все были в ожидании красивой борьбы, но уже на разминке случилось это…

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Дюрант отправился в проход и довольно сильно подвернул левую ногу. После инцидента он затянул шнурки на кроссовке, продолжив разминку. После он пожал руки тренерам и отправился раздавать автографы. Казалось — пронесло.

Кевин Дюрант и Девин Букер Фото: Jacob Kupferman/Getty Images

Но уже на игру Дюрант не вышел. Более того, на той самой левой ноге Кей Ди появился специальный ботинок, который он уже носил во время стрессового перелома стопы. Это сразу вызвало много домыслов и переживаний. Тем более что «Финикс» не оставил шансов «Оклахоме», разобравшись и без Дюранта — 132:101. Девину Букеру хватило 27 минут, чтобы настрелять 44 очка и отправить в нокаут «Тандер».

После матча главный тренер Монти Уильмс сказал, что о сроках восстановления Дюранта говорить пока рано. В клубе хотят быть полностью уверенными в том, что их звёздный игрок на 100% готов. Правда, уже несколько журналистов, приближённых к клубу, написали, что Кевин выбыл на несколько недель.

В случае с Дюрантом, кажется, самое главное сейчас понять, что именно травмировал баскетболист. Регулярный чемпионат приближается к концу, но до начала апреля ещё есть время, и торопиться с возвращением точно нет смысла. Игра «Финикса» в предыдущих трёх матчах показала — у клуба нет дюрантозависимости, а значит, даже если Кей Ди вернётся непосредственно к плей-офф, то трагедии не произойдёт. Другое дело, если сроки восстановления увеличатся. Это с большой долей вероятности поставит крест на чемпионских амбициях «Финикса».