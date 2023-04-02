Новицки, Газоль, Попович и звезда сборной России — кого включат в Зал славы в 2023 году

Введение в Зал славы имени Нейсмита – одна из самых почётных наград, которых можно удостоиться в мире баскетбола. Ежегодно этот список величайших игроков и тренеров в истории пополняют несколько звёзд прошлого, далёкого и не очень. На данный момент их перечень насчитывает 448 человек – и уже 12 августа к ним присоединятся ещё несколько.

Класс-2023 получился интернациональным: в Зал славы будут введены немец, француз, испанец и… россиянка! Пускай и натурализованная. Рассказываем о шести знаменательных персонах, которые станут хедлайнерами церемонии в этом году.

Дирк Новицки

Дирк Новицки Фото: Tim Bradbury/Getty Images

«Даллас Маверикс», 1998–2019

Чемпион НБА (2011), MVP НБА (2007), MVP финальной серии (2011), 14-кратный участник Матча всех звёзд, шестой в списке самых результативных игроков за всю историю (31 560 очков)

Дирк Новицки – настоящая легенда, причём не только Далласа, в честь него поставили статую и переименовали улицу, но и всей НБА. Ни одному другому тяжёлому форварду не удавалось завоевать награду самому ценному игроку, стать MVP финальной серии и набрать более 30 тыс. очков за карьеру. Он занимает шестое место в списке самых результативных игроков за всю историю, а единственный PF, который его опережает – это Карл Мэлоун.

Новицки не был бомбардиром в традиционном понимании этого слова, но был одним из первых «больших», с постоянством набирающих очки. Благодаря росту в 213 см и уникальной технике его было практически невозможно заблокировать. И хотя Дирк не располагал сумасшедшим атлетизмом, он был довольно быстрым для своих габаритов, что делало его феноменально эффективным на площадке.

Немец провёл в «Далласе» аж 21 год, принеся команде первый в истории трофей в 2011-м. Причём тот заход «Мэвс» в плей-офф был просто сумасшедшим. В первом раунде они обыграли «Портленд» Ламаркуса Олдриджа, во втором – вынесли «Лейкерс» Коби Брайанта и Пау Газоля 4-0, а в финале Западной конференции разобрались с Кевином Дюрантом, Расселлом Уэстбруком и Джеймсом Харденом из «Оклахомы». Вишенкой на торте стала победа над «Майами» Леброна Джеймса и Дуэна Уэйда в решающей серии.

Стоит отметить, что в «Далласе» у Дирка, при всём уважении к Джейсону Терри, никогда не было настоящей второй звезды. И, несмотря на это, вплоть до чемпионского сезона его «Мэвс» одерживали не менее 50 побед на протяжении 11 лет подряд. Неудивительно, что ещё до завоевания трофея Новицки стал первым представителем «Далласа» и первым европейцем, удостоившимся награды MVP.

Дуэйн Уэйд

Дуэйн Уэйд Фото: Mike Lawrie/Getty Images

«Майами Хит» (2003–2016, 2018–2019), «Чикаго Буллз» (2016–2017), «Кливленд Кавальерс» (2017–2018)

Трёхкратный чемпион НБА (2006, 2012, 2013), MVP финальной серии (2006), 13-кратный участник МВЗ, член первой (2009, 2010), второй (2005, 2006, 2011) и третьей (2007, 2012, 2013) символических сборных сезона, лучший бомбардир сезона (2009), чемпион (2008) и бронзовый призёр (2004) Олимпийских игр

Дуэйна Уэйда можно по праву назвать одним из лучших атакующих защитников в истории НБА.

Благодаря своей скорости и атлетизму он был неудержим в нападении: овладел искусством бросать со средней и прорывался под кольцо как в последний раз. Трёхочковые так и не стали оружием в арсенале Уэйда, но на периметре его всё равно опекали так, будто он Стефен Карри. При этом Дуэйн и сам был качественным защитником – с ростом «всего» в 193 см он умудрялся даже блокировать броски игроков гораздо выше себя (вроде Дуайта Ховарда). По количеству сделанных блок-шотов среди всех атакующих защитников он уступает одному лишь Майклу Джордану.

Он, само собой, добился больших успехов в НБА и сделал это в «Майами», где начинал свою карьеру и в итоге провёл 14 лет. В 2006 году защитник вместе с Шакилом О’Нилом принёс франшизе первый в истории титул, став MVP финальной серии. Там его «Хит» встречались с «Маверикс» Дирка Новицки, и Уэйд выдал одно из лучших выступлений всех времён, в среднем набирая 34,7 очка, 7,8 подбора, 3,8 передачи, 2,7 перехвата и один блок-шот за игру.

Добавить в копилку ещё два перстня Дуэйну помог Леброн Джеймс, которому тот добровольно уступил роль первой звезды. Так, в 2012-м и 2013-м они завоевали два трофея, а в 2014-м вышли в третий подряд финал, где проиграли «Сан-Антонио». Через два года Уэйд покинул «Майами», но после перерыва на «Чикаго» и «Кливленд» вернулся в команду, чтобы завершить карьеру.

Произошло это в апреле 2019-го. Спустя год его номер 3 был выведен командой из обращения – защитник присоединился к Тиму Хардуэю, Шакилу О’Нилу, Алонзо Моурнингу и Крису Бошу. Все они уже были введены в Зал славы, теперь очередь за Уэйдом.

Пау Газоль

Пау Газоль Фото: Tim Bradbury/Getty Images

«Мемфис Гриззлиз» (2001–2008), «Лос-Анджелес Лейкерс» (2008–2014), «Чикаго Буллз» (2014–2016), «Сан-Антонио Спёрс» (2016–2019), «Милуоки Бакс» (2019)

Двукратный чемпион НБА (2009, 2010), шестикратный участник МВЗ, новичок года в НБА (2002), член второй (2011, 2015) и третьей (2009, 2010) символических сборных НБА, чемпион мира (2006), вице-чемпион (2008, 2012) и бронзовый призёр (2016) Олимпийских игр, трёхкратный чемпион (2009, 2011, 2015), двукратный вице-чемпион (2003, 2007) и бронзовый призёр (2001, 2017) Евробаскета

В 2001 году 20-летний Пау Газоль, уже добившийся успехов с «Барселоной», выставил свою кандидатуру на драфт НБА. Там он был выбран «Атлантой» под третьим номером и сразу же обменян в «Мемфис», где с завоевания награды лучшему новичку года началась его выдающаяся карьера.

С «Гриззлиз» Пау впервые сыграл в плей-офф, впервые поехал на Матч всех звёзд и даже установил несколько рекордов франшизы. Вот только расцвет его карьеры пришёлся на «Лос-Анджелес Лейкерс», где он играл бок о бок с легендарным Коби Брайантом. Испанец, по сути, был второй звездой команды, завоевавшей два подряд чемпионства в 2009-м и 2010-м.

В начале марта команда вывела его номер 16 из обращения – так, Пау стал одним из 12 «озёрников», удостоившихся такой чести.

После ухода из «Лейкерс» карьера Газоля постепенно пошла на спад. Свой последний сезон в НБА он целиком пропустил из-за травмы, после чего уехал доигрывать в родную «Барсу», с которой в итоге завоевал третий национальный трофей. 5 октября 2021-го бигмен завершил игровую карьеру. На его счету – 20 894 очка, 11 304 подборов и 3925 передач в НБА.

И, раз уж речь зашла об Испании, нельзя не отметить достижений Газоля в национальной команде, где он на протяжении многих лет оставался ведущим игроком. Пау выступил аж на семи чемпионатах Европы, с трёх из которых увёз золото, а с четырёх оставшихся – два серебра и две бронзы. Он также стал чемпионом мира в 2006-м, где сборная США осталась с третьим местом. Правда, именно благодаря американцам Газоль так и не стал победителем Олимпиады.

Тони Паркер

Тони Паркер Фото: Mike Lawrie/Getty Images

«Сан-Антонио Спёрс» (2001–2018), «Шарлотт Хорнетс» (2018–2019)

Четырёхкратный чемпион НБА (2003, 2005, 2007, 2014), MVP финальной серии (2007), шестикратный участник МВЗ, трижды выбирался во вторую символическую сборную (2012–2014), чемпион (2013), вице-чемпион (2011) и бронзовый призёр (2005, 2015) Евробаскета, MVP Евробаскета (2013)

Трио Тима Данкана, Ману Джинобили и Тони Паркера является самым успешным в истории НБА с точки зрения статистики – с ними «Спёрс» выиграли 575 матчей и завоевали четыре трофея. Джинобили и Данкан были введены в Зал славы в прошлом и позапрошлом годах соответственно, и теперь настало время Паркера.

Тони был ключевым звеном в нападении «Спёрс». Некоторые даже считают его самым недооценённым разыгрывающим в истории. Невероятно быстрый, он прорывался сквозь защиту соперника и создавал броски как для себя, так и для одноклубников, умело раздавая передачи. На старте своей карьеры Паркер также был неплохим защитником (опять же за счёт скорости), но с годами на его плечи легла бóльшая ответственность под чужим кольцом. При всём этом француз, увы, зачастую оставался в тени более звёздных одноклубников. Хотя в 2007-м его старания были оценены по достоинству – именно Паркеру тогда присвоили MVP финальной серии.

Он провёл 17 лет в «Спёрс», после чего ещё год в «Шарлотт», а 10 июня 2019 года завершил игровую карьеру. А в ноябре того же года в «Сан-Антонио» вывели его девятый номер из обращения.

И вот уже в августе Тони станет первым французом, который войдёт в Зал славы НБА. Кстати, о Франции – на данный момент он является президентом АСВЕЛа, за который выступал в 2011-м во время локаута в НБА. С Паркером на этом посту клуб четыре раза выигрывал чемпионат Франции и дважды – кубок страны.

Грег Попович

Грег Попович Фото: Jason Miller/Getty Images

Тренер «Сан-Антонио Спёрс», (1996–)

Пятикратный чемпион НБА (1999, 2003, 2005, 2007, 2014), тренер года в НБА (2003, 2012, 2014), тренер на МВЗ (2005, 2011, 2013, 2016), включён в официальный список из 15 величайших тренеров НБА в истории

Паркер, Данкан, Джинобили, Дэвид Робинсон и другие легендарные игроки «Спёрс» не добились бы того же успеха без него – легендарного Грега Поповича. Он возглавляет команду на протяжении последних 27 лет, оставаясь на посту дольше, чем любой другой действующий тренер в США.

Чтобы перечислить все достижения Поповича, в этой статье не хватит допустимого объёма символов. У него три награды лучшему тренеру года, больше всех сезонов с 50 и более победами (18), больше всех побед с одной франшизой и далее по списку. Но важнее всего остального – его пять трофеев НБА, статус самого побеждающего тренера в истории, а также олимпийское золото со сборной США, которую специалист возглавлял с 2017 по 2021 год.

Учитывая всё вышеперечисленное, можно смело заявить, что Попович мог войти в Зал славы ещё лет так 10 назад. Председатель Джерри Коланджело годами уговаривал наставника, но тот наотрез отказывался от почестей – хотел сначала завершить карьеру. Хотел, чтобы сначала туда включили Данкана, Джинобили и Паркера. Но теперь, когда это трио «воссоединилось», специалист наконец принял предложение Коланджело.

«Джерри угрожал мне», – пошутил Попович. «Он устрашающий мужик. Но, честно говоря, я просто никогда не чувствовал, что мне действительно есть место в Зале славы. Туда входят Рэд Хольцман, Ред Ауэрбах, Ларри Бёрд, Мэджик Джонсон. Я не пытаюсь быть «мистером скромность» или что-то в этом роде. Просто я парень из третьего дивизиона, а не из Зала славы. Так что я никогда не чувствовал себя по-настоящему своим. По правде говоря, мне было неловко об этом думать. Я являюсь продуктом счастливого стечения обстоятельств, вот и всё».

Бекки Хэммон

Бекки Хэммон Фото: РИА Новости

«Нью-Йорк Либерти» (1999–2006), «Сан-Антонио Старз» (2007–2014)

«Лас-Вегас Эйсес» (тренер, 2022–)

Шестикратная участница Матча всех звёзд ЖНБА, бронзовый призёр Олимпийских игр (2008), вице-чемпионка Евробаскета (2009), чемпионка ЖНБА в качестве тренера (2022)

В этом году в Зал славы также будет включена знакомая нашему болельщику Бекки Хэммон – натурализованная американка, в своё время выступавшая за сборную России.

На протяжении 15 лет Хэммон была одной из главных звёзд женской НБА. Первую половину своей карьеры она провела в «Нью-Йорк Либерти», где сменила Терезу Уизерспун, а вторую – в «Сан-Антонио Старз», периодически приезжая в ЦСКА, оренбургскую «Надежду» и «Спарту энд К». В США она шесть раз принимала участие в Матче звёзд, дважды включалась в первую символическую пятёрку и дважды – во вторую, а также в сборные к 15-, 20- и 25-летию женской НБА.

Выступая за сборную России, Бекки стала бронзовым призёром Олимпийских игр — 2008, а в 2009-м выиграла серебро Евробаскета.

Однако наибольших успехов Бекки добилась уже после завершения игровой карьеры. Если вам показалось, что в этой статье мало пересечений между действующими лицами, то вот ещё одно. С 2014-го по 2022-й Бекки была помощницей Грега Поповича, став второй женщиной в истории, вошедшей в тренерский штаб команды НБА. В 2015 году она даже привела команду «Спёрс» к чемпионству в Летней лиге.

В 2022-м, после восьми лет под руководством Поповича Хэммон решила вернуться в женскую НБА в качестве тренера. Она возглавила «Лас-Вегас Эйсес», которые в том же сезоне завоевали чемпионство. Бекки стала первым специалистом в истории лиги, взявшим трофей в свой дебютный год, а также была признана лучшим наставником сезона.

В Зале славы не так много женщин, но теперь Хэммон – одна из них.