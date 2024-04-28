Леброн Джеймс — рекордсмен по набранным очкам в матчах на выбывание в плей-офф НБА

Популярный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал рекордсменом по среднему количеству набранных очков за игру среди игроков, которые столкнулись с вылетом минимум из 10 матчей.

Оно составляет 33,6 очка, что является самым высоким показателем. Помимо этого, его средние результаты за игру таковы: 10,5 подбора, а также 7,4 передачи в 27 играх на выбывание за карьеру.

Напомним, сегодня состоялась четвёртая игра между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Денвер Наггетс» в рамках плей-офф НБА. Встреча завершилась победой «озёрников» со счётом 119:108. Теперь счёт в серии плей-офф составляет 3:1 в пользу «Наггетс». Кроме того, это первая победа «Лейкерс» над «Наггетс» с 16 декабря 2022 года.