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«Мы подарили себе спасательный круг». Леброн — о победе над «Наггетс»

«Мы подарили себе спасательный круг». Леброн — о победе над «Наггетс»
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Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал победу над «Денвер Наггетс», а также рассказал, что полностью сконцентрирован на заключительной игре плей-офф, которая состоится 30 апреля.

«Мы подарили себе новую жизнь, подарили себе ещё один спасательный круг. Игра в понедельник — самая важная игра в сезоне для нас. Мы знаем, что на кону стоит буквально всё. В общем, говорить особо не о чем. Нам нужно сосредоточиться на следующем матче. Если мы проиграем в следующей встрече, то счёт в последних 13 матчах будет 12:1, поэтому наша задача приложить все усилия, чтобы этого не произошло. Нам следует сосредоточиться на том, чтобы показать в понедельник баскетбол высокого уровня», — приводит слова Леброна портал Lakers Nation.

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