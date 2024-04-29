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НБА, сезон-2023/2024: кто получил награду лучший тренер, лучший наставник, Марк Дэйгнолт, Оклахома-Сити Тандер

Стал известен победитель награды «Тренер года» сезона-2023/2024 НБА
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Главный тренер «Оклахома-Сити Тандер» Марк Дэйгнолт стал победителем награды «Тренер года» сезона-2023/2024 НБА, сообщает инсайдер Шэмс Чарания в соцсетях.

Дэйгнолт набрал 473 балла в голосовании. Его ближайшим преследователем является тренер «Орландо Мэджик» Джамал Мозли, записавший на свой счёт 158 очков. Третье место в голосовании занял наставник «Миннесоты Тимбервулвз» Крис Финч (105).

Марк привёл «Тандер» к первому месту в Западной конференции. Таким образом, коллектив из Оклахомы стал самой молодой командой, кому удавалось подобное достижение.

Дэйгнолт работает в «Оклахоме» с 2020 года. Именно здесь он впервые стал главным тренером команды НБА. До этого он работал ассистентом в штабе «Тандер», а также пять лет был наставником фарм-клуба команды. «Оклахома» в первом раунде плей-офф сыграет с командой из плей-ин.

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