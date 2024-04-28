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Джейлен Брансон установил рекорд команды по набранным очкам в матче постсезона

Джейлен Брансон установил рекорд команды по набранным очкам в матче постсезона
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Разыгрывающий защитник «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон в сегодняшнем матче с клубом «Филадельфия Сиксерс» установил рекорд команды по набранным очкам в матче постсезона.

Ему удалось записать на свой счёт 47 очков.

Напомним, «Никс» одержали третью победу над «Сиксерс» в рамках плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) со счётом 97:92. Именно Джейлен Брансон стал наиболее результативным игроком команды «Нью-Йорк Никс». Кроме того, что он набрал 47 очков, ему удалось сделать четыре подбора, 10 передач, а также один блок-шот и совершить одну потерю в ходе встречи.

С «Никс» Джейлен подписал четырёхлетний контракт в 2022 году. И именно в составе этой команды он впервые стал участником Матча всех звёзд НБА — 2024.

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