Стал известен статус Адетокунбо и Лилларда перед 4-м матчем серии с «Индианой»

Лидеры «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо и Дэмьен Лиллард будут вынуждены пропустить по состоянию здоровья четвёртую игру с «Индианой Пэйсерс», которая состоится в рамках плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщила журналистка ESPN Малика Эндрюс.

Напомним, Яннис Адетокунбо получил травму 10 апреля в матче с «Бостон Селтикс». Тяжёлый форвард растянул икроножную мышцу. Его товарищ по команде Дэмьен Лиллард в третьем матче с «Индианой Пэйсерс» растянул ахиллово сухожилие.

Третья игра между «Милуоки Бакс» и «Индианой Пэйсерс» состоялась вчера, 27 апреля. Победу в итоге одержала «Индиана» со счётом 121:118 в овертайме. Общий счёт серии в плей-офф составляет 2-1 в пользу «Пэйсерс».