Билл Симонс считает, что Леброн в скором времени уйдёт из «Лейкерс»

Известный баскетбольный обозреватель Билл Симмонс считает, что популярный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс покинет команду, после чего перейдёт в «Даллас Маверикс».

«Я впервые вижу финишную черту Леброна. Мне кажется, что «Даллас» стала бы той командой, к которой он мог бы присоединиться, чтобы завоевать пятый титул чемпиона НБА», — приводит слова Симмонса портал Sports Illustrated.

Напомним, сегодня состоялась четвёртая игра между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Денвер Наггетс» в рамках плей-офф НБА. Встреча завершилась победой «озёрников» со счётом 119:108. Теперь счёт в серии плей-офф составляет 3-1 в пользу «Денвер Наггетс».