Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Уралмаш — Зенит. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кевин Дюрант назвал любимого игрока в современной НБА

Кевин Дюрант назвал любимого игрока в современной НБА
Комментарии

Форвард клуба «Финикс Санз» Кевин Дюрант поделился мнением о защитнике «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардсе. Их команды встречались друг с другом в первом раунде плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. Со счётом 4-0 победу в серии одержала «Миннесота», благодаря чему прошла дальше.

«Как же меня впечатлил Энтони! Мой любимый игрок в лиге, за которым стоит наблюдать. Обожаю этого парня», — приводит слова Дюранта на своей странице в социальных сетях обозреватель «Финикса» Жеральд Бурге.

Напомним, в четвёртом матче плей-офф с «Финиксом» Эдвардс стал самым результативным игроком в составе своей команды. На его счету 40 очков, девять подборов и шесть результативных передач.

Главные новости дня:

Материалы по теме
Энтони Эдвардс стал рекордсменом в истории «Миннесоты»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android