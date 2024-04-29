Кевин Дюрант назвал любимого игрока в современной НБА

Форвард клуба «Финикс Санз» Кевин Дюрант поделился мнением о защитнике «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардсе. Их команды встречались друг с другом в первом раунде плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. Со счётом 4-0 победу в серии одержала «Миннесота», благодаря чему прошла дальше.

«Как же меня впечатлил Энтони! Мой любимый игрок в лиге, за которым стоит наблюдать. Обожаю этого парня», — приводит слова Дюранта на своей странице в социальных сетях обозреватель «Финикса» Жеральд Бурге.

Напомним, в четвёртом матче плей-офф с «Финиксом» Эдвардс стал самым результативным игроком в составе своей команды. На его счету 40 очков, девять подборов и шесть результативных передач.

Главные новости дня: