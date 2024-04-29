Жбанов предположил, почему «Зенит» проиграл предыдущий матч «Уралмашу» в плей-офф ЕЛ

Атакующий защитник петербургского «Зенита» Георгий Жбанов дал комментарий по поводу предстоящего матча четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Уралмашем». Встреча пройдёт сегодня, 29 апреля, в Екатеринбурге. Начало запланировано на 15:00 по московскому времени. Предыдущую игру «Зенит» проиграл со счётом 69:72.

«Нельзя списывать со счетов «Уралмаш», команду, которая заслуженно заняла первое место во второй группе и которая является одним из самых неудобных соперников. Они играют жёстко, быстро, и они все голодны до побед. Что касается нас, я думаю, мы мысленно уже играли с ЦСКА и не все игроки сосредоточились именно на этой игре. Я думаю, в этом была наша ошибка.

У них очень грамотный тренер, я думаю, он очень грамотно выстроил тактику против нас, и, как видим, это дало свои плоды. Но мы тоже провели работу над ошибками и завтра покажем другой баскетбол. Я думаю, мы включимся на полную, покажем всё, на что мы способны, и завершим серию завтра», — приводит слова Жбанова пресс-служба «Зенита».

В настоящий момент счёт в серии 2-1 в пользу «Зенита». В полуфинал пройдёт команда, которая выиграет три матча.

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