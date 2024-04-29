Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Уралмаш — Зенит. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Энтони Эдвардс стал рекордсменом в истории «Миннесоты»

Энтони Эдвардс стал рекордсменом в истории «Миннесоты»
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Миннесота Тимбервулвз» Энтони Эдвардс установил новый рекорд команды. Как информирует статистический сервис StatMuse, Энтони стал первым в истории «Миннесоты», кто провёл восемь игр в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с 30+ набранными очками.

Эдварс установил рекорд в четвёртом матче первого раунда плей-офф НБА с клубом «Финикс Санз». Тимбервулвз» в этой встрече победили со счётом 122:116, благодаря чему выиграли серию — 4-0 — и прошли в следующий раунд плей-офф. Энтони стал самым результативным игроком в составе победителей четвёртого матча. На его счету 40 очков, девять подборов и шесть результативных передач.

Эдвардс реализовал дальнюю трёшку под выкрик «Стеф Карри»:

Ранее называлась травма, которую, возможно, получил главный тренер «Миннесоты» Крис Финч.

Материалы по теме
Названа серьёзная травма, которую, возможно, получил главный тренер «Миннесоты»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android