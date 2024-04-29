Энтони Эдвардс стал рекордсменом в истории «Миннесоты»

Защитник «Миннесота Тимбервулвз» Энтони Эдвардс установил новый рекорд команды. Как информирует статистический сервис StatMuse, Энтони стал первым в истории «Миннесоты», кто провёл восемь игр в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с 30+ набранными очками.

Эдварс установил рекорд в четвёртом матче первого раунда плей-офф НБА с клубом «Финикс Санз». Тимбервулвз» в этой встрече победили со счётом 122:116, благодаря чему выиграли серию — 4-0 — и прошли в следующий раунд плей-офф. Энтони стал самым результативным игроком в составе победителей четвёртого матча. На его счету 40 очков, девять подборов и шесть результативных передач.

Эдвардс реализовал дальнюю трёшку под выкрик «Стеф Карри»:

Ранее называлась травма, которую, возможно, получил главный тренер «Миннесоты» Крис Финч.