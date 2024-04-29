«Индиана» обыграла «Милуоки» и повела в серии плей-офф НБА со счётом 3-1

Завершился четвёртый матч серии плей-офф НБА, в котором «Индиана Пэйсерс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча прошла в Индианаполисе на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» и завершилась победой хозяев со счётом 126:113.

В составе «Индианы» самым результативным стал Майлс Тёрнер, который записал в свой актив 29 очков.

Лучшей результативностью в составе «Милуоки» отличился Брук Лопес, записавший в свой актив 27 очков. Крис Миддлтон оформил дабл-дабл из 25 очков и 10 подборов.

Таким образом, «Индиана» повела в серии со счётом 3-1. Следующий матч между командами состоится 30 апреля.

Напомним, в регулярном чемпионате «Индиана» финишировала на шестом месте Восточной конференции. «Милуоки» занял третье место на Западе.