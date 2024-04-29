«Индиана» обыграла «Милуоки» и повела в серии плей-офф НБА со счётом 3-1
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Завершился четвёртый матч серии плей-офф НБА, в котором «Индиана Пэйсерс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча прошла в Индианаполисе на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» и завершилась победой хозяев со счётом 126:113.
НБА - плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
29 апреля 2024, понедельник. 02:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
126 : 113
Милуоки Бакс
Милуоки
Индиана Пэйсерс: Тёрнер - 29, Халибёртон - 24, Нембард - 15, Топпин - 13, Несмит - 13, Сиакам - 13, Макконнелл - 8, Шиппард - 8, Макдермотт - 3, Уокер, Браун, Джонсон, Джексон, Смит
Милуоки Бакс: Лопес - 27, Миддлтон - 25, Бисли - 20, Беверли - 9, Грин - 8, Галлинари - 6, Джексон - 6, Портис - 4, Коннотон - 4, Боучэмп - 2, Краудер - 2, Адетокунбо
В составе «Индианы» самым результативным стал Майлс Тёрнер, который записал в свой актив 29 очков.
Лучшей результативностью в составе «Милуоки» отличился Брук Лопес, записавший в свой актив 27 очков. Крис Миддлтон оформил дабл-дабл из 25 очков и 10 подборов.
Таким образом, «Индиана» повела в серии со счётом 3-1. Следующий матч между командами состоится 30 апреля.
Напомним, в регулярном чемпионате «Индиана» финишировала на шестом месте Восточной конференции. «Милуоки» занял третье место на Западе.
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