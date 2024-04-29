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Трипл-дабл Дончича не помог «Далласу» обыграть «Клипперс» в четвёртом матче серии

Трипл-дабл Дончича не помог «Далласу» обыграть «Клипперс» в четвёртом матче серии
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Закончился четвёртый матч серии плей-офф НБА, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча прошла в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 116:111.

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
28 апреля 2024, воскресенье. 22:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
111 : 116
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Даллас Маверикс: Ирвинг - 40, Дончич - 29, Джонс - 14, Вашингтон - 10, Лайвли - 8, Гэффорд - 5, Клебер - 3, Грин - 2, Экзам, Харди, Пауэлл, Лоусон, Моррис
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 33, Джордж - 33, Зубац - 13, Мэнн - 11, Пауэлл - 11, Пламли - 6, Уэстбрук - 5, Коффи - 4, Бостон, Хиланд, Тайс, Такер, Браун

Самым результативным в составе победителей стал Пол Джордж, который записал в свой актив 33 очка, шесть подборов и восемь передач. Лучшим в «Далласе» стал Кайри Ирвинг, который оформил 40 очков, семь подборов и пять передач. Отметим также выступление защитника «Маверикс» Луки Дончича, который отметился трипл-даблом: 29 очков, 10 подборов, 10 передач.

Таким образом, счёт в серии стал 2-2. Следующий матч между командами состоится 2 мая в Лос-Анджелесе.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата «Даллас» финишировал на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Клипперс» закончили сезон на четвёртом месте на Западе.

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