Трипл-дабл Дончича не помог «Далласу» обыграть «Клипперс» в четвёртом матче серии

Закончился четвёртый матч серии плей-офф НБА, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча прошла в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 116:111.

Самым результативным в составе победителей стал Пол Джордж, который записал в свой актив 33 очка, шесть подборов и восемь передач. Лучшим в «Далласе» стал Кайри Ирвинг, который оформил 40 очков, семь подборов и пять передач. Отметим также выступление защитника «Маверикс» Луки Дончича, который отметился трипл-даблом: 29 очков, 10 подборов, 10 передач.

Таким образом, счёт в серии стал 2-2. Следующий матч между командами состоится 2 мая в Лос-Анджелесе.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата «Даллас» финишировал на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Клипперс» закончили сезон на четвёртом месте на Западе.