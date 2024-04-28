Президент «Партизана» Михайлович обещает появление громких имён в клубе

Президент сербского «Партизана» Остоя Михайлович заявил, что в скором времени к клубу присоединятся несколько популярных игроков.

«Будет громкое подкрепление. Однако мы также рассмотрим сербских игроков, когда будем собирать команду, готовую бороться за чемпионство. Наша первоочередная задача — встретиться и поговорить с нынешними игроками команды. Это отличные ребята, и мы ценим их», — приводит слова Остоя Михайловича портал Basket News.

В нынешнем сезоне клуб «Партизан» закончил регулярный чемпионат Евролиги с 16 победами и 18 поражениями, что не позволило команде попасть в плей-ин. Таким образом, сербский клуб не смог повторить успех прошлого сезона, когда коллектив смог пробиться в плей-офф.