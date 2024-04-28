Холмгрен за серию совершил больше блок-шотов, чем все игроки «Пеликанс», вместе взятые

Тяжёлый форвард «Оклахома-Сити Тандер» Чет Холмгрен совершил больше блок-шотов, чем все игроки «Нью-Орлеан Пеликанс», вместе взятые, в рамках серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

На счету Чета 11 блок-шотов, в то время как у «Пеликанс» суммарно за три игры их 10.

Напомним, последняя игра между «Оклахома-Сити Тандер» и «Нью-Орлеан Пеликанс» состоялась вчера, 27 апреля. Игра завершилась победой «Оклахомы» со счётом 106:85. На данный момент счёт в серии 3-0 в пользу «Оклахомы». По итогам регулярного чемпионата «Оклахома-Сити» финишировала на первом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Нью-Орлеан» финишировал на седьмом месте на Западе и прошёл в плей-офф через два раунда плей-ин.