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«Никс» одержали третью победу над «Сиксерс» в плей-офф НБА

«Никс» одержали третью победу над «Сиксерс» в плей-офф НБА
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Завершился четвёртый матч серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Нью-Йорк Никс». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Веллс Фарго-центр» и завершилась уверенной гостей со счётом 92:97 (17:27, 30:22, 30:27, 20:16). Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Никс».

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
28 апреля 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
92 : 97
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 27, Макси - 23, Убре - 19, Харрис - 10, Лоури - 7, Пэйн - 5, Батюм - 1, Мартин, Бамба, Мелтон, Даутин, Каунсил, Хилд, Рид
Нью-Йорк Никс: Брансон - 47, Ануноби - 16, Макбрайд - 13, Дивинченцо - 8, Хартенштайн - 8, Харт - 4, Ачиува - 1, Милтон, Бёркс, Джеффрис, Робинсон, Дьяките, Богданович, Симс

Наиболее результативным игроком «Нью-Йорк Никс» стал Джейлен Брансон. В ходе игры он набрал 47 очков, сделал четыре подбора, 10 передач, а также один блок-шот. На площадке он находился 43 минуты и 32 секунды.

Самым результативным игроком «Сиксерс» стал Джоэл Эмбиид. Он набрал 27 очков, сделал 10 подборов, шесть передач, три перехвата, а также два блок-шота. На площадке он находился 43 минуты и 58 секунд.

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