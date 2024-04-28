«Никс» одержали третью победу над «Сиксерс» в плей-офф НБА

Завершился четвёртый матч серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Нью-Йорк Никс». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Веллс Фарго-центр» и завершилась уверенной гостей со счётом 92:97 (17:27, 30:22, 30:27, 20:16). Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Никс».

Наиболее результативным игроком «Нью-Йорк Никс» стал Джейлен Брансон. В ходе игры он набрал 47 очков, сделал четыре подбора, 10 передач, а также один блок-шот. На площадке он находился 43 минуты и 32 секунды.

Самым результативным игроком «Сиксерс» стал Джоэл Эмбиид. Он набрал 27 очков, сделал 10 подборов, шесть передач, три перехвата, а также два блок-шота. На площадке он находился 43 минуты и 58 секунд.