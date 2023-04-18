Джоэл Эмбиид повторил достижение Баркли в плей-офф. «Филадельфия» повела 2-0

Во втором матче серии первого раунда плей-офф НБА с участием «Филадельфии Сиксерс» и «Бруклин Нетс» обошлось без сюрпризов и сенсаций, но, как и полагается, найдутся моменты, которые достойны обсуждения. Подопечные Дока Риверса создают комфортные для себя 2-0, а серия переезжает в Нью-Йорк. Сможет ли «Бруклин» зацепиться хотя бы за один матч на своей площадке?

Первая половина

Первый тайм-аут случился в середине стартовой четверти и был взят Доком Риверсом. У «Филадельфии» не пошли броски с первых минут: 4 из 12 (33,3%) с игры против 6 из 14 (42,9%) при счёте 15:9 в пользу гостей. Пауза благоприятно повлияла на хозяев площадки, выдавших рывок 10:0 за полторы минуты — к этому моменту лучшими скорерами являлись разыгрывающий «Сиксерс» Тайриз Макси и форвард «Нетс» Кэмерон Джонсон — по семь очков у каждого. И всё же стартовая 12-минутка закончилась с цифрами 25:25: «Бруклин» держался за счёт бросков из-за дуги (5 из 10 против 2 из 10) и потерь «Филадельфии» — 5.

«Филадельфия» – «Бруклин» Фото: Mitchell Leff/Getty Images

Во второй четверти очередной тайм-аут снова был вынужден взять господин Риверс — спустя пять минут при счёте 32:34: броски не идут, защита «Нетс» в трёхсекундной зоне и на дуге великолепно справляется, а количество потерь достигло семи. Гости продолжили наращивать преимущество, сделав разницу «+10» за три с половиной минуты до конца 12-минутки. Кэмерон Джонсон к этому моменту имел в своём распоряжении уже 20 очков (8 из 12 с игры), а потерь у хозяев стало уже 10. Риверс, бери тайм-аут! Взял.

Кэмерон Джонсон, кстати, как раз стал автором первого эффектного (и самого яркого) момента встречи, совершив проход в «краску» оппонента и поставив постер через Джоэла Эмбиида.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

44:49 — с такими цифрами на табло ушли игроки обеих команд на большой перерыв. Джонсон закончил половину с 22 очками, форварды Микал Бриджес и Дориан Финни-Смит — с девятью и восемью очков соответственно. В составе «Филадельфии» у Макси 15 очков, но без подборов и результативных передач. У Эмбиида практически дабл-дабл: восемь очков и 15 подборов. Джеймс Харден набрал два очка при ужасной реализации (1 из 7) и отдал пять ассистов.

Вторая половина

Не прошло и минуты, а Риверс тут как тут: очередной тайм-аут. Специалисту не понравился старт второй половины — сначала Эмбиид в трёхсекундной не в состоянии набрать очки, а потом провальная защита против быстрого отрыва «Нетс» стала катализатором такого решения. Но нет, это не паника, как могло бы показаться со стороны. Решение Дока сработало, отставание сократилось до двух очков, и в дело вступил Жак Вон, взявший ответную паузу после потери подопечных и удачного лэй-апа Тобиаса Харриса в быстром отрыве.

Док Риверс Фото: Mitchell Leff/Getty Images

Тем не менее пауза для «Бруклина» оказалось бессмысленной. Хозяева вышли вперёд и увеличили преимущество до восьми очков во много благодаря бодрому движению мяча и поиску открытых игроков на дуге. 64:56 за шесть минут до конца третьей четверти. Команды продолжили обмениваться потерями, устроили перестрелку, Эмбиид промахивался, Харден не отдавал передачи. Однако к началу заключительной четверти хозяева располагали пятиочковым преимуществом — 68:63.

Фактически исход матча решился в последние три минуты. При счёте 85:78 Джоэл Эмбиид без проблем ушёл в сторону от опекающего его Ройса О’Нила и совершил данк без сопротивления — 87:78. Затем камерунец реализовал бросок с отклонением всё через того же О’Нила — 89:78. И снова Джоэл! При счёте 89:81 на Эмбииде сдвоились, и вынужденная передача на Тайриза Макси. Тот оказался точен — 92:81. Далее штрафные броски в исполнении центрового (94:81) и свободный лэй-ап Макси (96:81). В нужный момент баскетболисты «Филадельфии» сработали чётко и утончённо.

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Пропажа Джо Харриса

Игрок «Бруклина» — мощный шутер (по крайней мере, в минувшем регулярном чемпионате): 42,6% из-за дуги у Джо Харриса. Однако в серии с «Сиксерс» защитник не показывает тех цифр, что были в регулярке. В последних двух играх Харрис реализует трёхочковые броски с процентом 20 (как и общий процент реализации с игры — 20). Приемлем ли этот показатель? Вряд ли. Например, в последних пяти сезонах Джо являлся абсолютным лидером по проценту таких бросков — 45,2. За ним далее следуют Люк Кеннард (44%), который также стабильно находится в топе, и Сет Карри (43,6%), чей нынешний процент в серии приемлем (50% — из-за малого количества попыток).

Подборы на чужом щите «Сиксерс»

Абсолютное доминирование хозяев как на своём, так и на чужом щите — 56 против 33. При этом «Сиксерс» забрали 13 отскоков на чужом кольце. Статистический факт: «Филадельфия» в этом сезоне (включая плей-офф) одержала победы в 21 матче при восьми поражениях, когда игроки забирали как минимум 10 подборов в нападении.

В чём оказался хорош Харден?

Постараемся похвалить Бороду, который набрал лишь восемь очков (3 из 13 с игры, 2 из 8 — из-за дуги), отдал семь передач, собрал пять подборов и совершил пять потерь. Момент для похвалы, к счастью, нашёлся. В начале заключительной четверти Харден выиграл спорный мяч у рослого Финни-Смита и бросил «трёшку» «в лицо» О’Нилу, которая нашла цель.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет».

Статистика и комментарии

Тобиас Харрис был краток, комментируя решение Риверса взять тайм-аут спустя минуту после начала второй половины: «Это плей-офф. Нам нужно было набраться [ещё больше] сил».

Тобиас Харрис Фото: twitter.com/NBCSPhilly

Джоэл Эмбиид набрал не так много очков, как многие могли ожидать, но камерунец был близок к 20+20, что является редким явлением в плей-офф (в прошлом плей-офф только Яннис Адетокунбо дважды делал 20+20 — и это в серии с «Бостон Селтикс»).

Тем не менее Эмбиид стал вторым игроком клуба после объединения НБА и АБА (1976 год), кому несколько раз удавалось в матчах плей-офф оформлять 20+ очков, 15+ подборов и 5+ ассистов. Кто был первым? Легендарный Чарльз Баркли, ныне аналитик на TNT.