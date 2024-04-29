Мэджик Джонсон высоко отметил выступление Джейлена Брансона в игре с «Сиксерс»

Член Зала Славы баскетбола Мэджик Джонсон заявил, что разыгрывающий защитник «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон достоин войти в число главных претендентов на звание MVP сезона-2023/24 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Джейлен Брансон из «Никс» смог выручить команду и доказал, что по праву заслуживает входить в топ-5 претендентов на звание MVP этого сезона. Ему удалось набрать рекордные в карьере 47 очков в матче плей-офф, на выезде в Филадельфии, приведя свою команду к победе над «Филадельфией Сиксерс», — приводит слова Джонсона портал Clutch Points.

Напомним, «Никс» одержали третью победу над «Сиксерс» в рамках плей-офф НБА со счётом 97:92. Именно Джейлен Брансон стал наиболее результативным игроком команды «Нью-Йорк Никс».