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Инсайдер: Леброн сыграет ещё, как минимум один сезон

Инсайдер: Леброн сыграет ещё, как минимум один сезон
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Известный обозреватель и инсайдер НБА Брайан Виндхорст поделился мыслями о будущем Леброна Джеймса.

«Не думаю, что он собирается завершать карьеру. Леброн сыграет ещё, как минимум один сезон. В его контракте прописано, что за продление контракта он получит 51,4 миллиона долларов. И то, какой шаг он сделает, будет довольно интересным. Я действительно не думаю, что он уйдёт, не думаю, что он будет играть где-то ещё, помимо «Лейкерс», по целому ряду причин. И что бы вы ни думали об этой команде и что бы вы ни думали о Леброне, но «озёрники» ему необходимы.

Настанет день, когда у них появится ещё одна звезда. Сейчас Леброн — главная звезда «Лейкерс» и мне кажется, что он останется в команде вместе с Энтони Дэвисом. Однако Джеймс откажется от продления контракта по двум причинам. Во-первых, его сын будет на драфте. Леброну может быть выгодно, чтобы во время драфта он был свободным агентом. Вторая причина заключается в том, что в контракте Леброна нет пункта о запрете обмена. И если он выберет эту опцию в сделке, то ему никто не посмеет помешать», — приводит слова Брайана портал Sports Illustrated.

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