38 очков Уайта помогли «Бостону» обыграть «Майами», счёт в серии 3-1

Завершился четвёртый матч серии плей-офф НБА, в котором «Майами Хит» принимал «Бостон Селтикс». Встреча прошла в Майами на стадионе «Касейя Центр» и завершилась победой гостей со счётом 102:88.

Самым результативным в составе «Бостона» стал Деррик Уайт, который записал в свой актив 38 очков. Джейсон Тейтум оформил дабл-дабл из 20 очков и 11 подборов. Лучшей результативностью в «Майами» отличился Бэм Адебайо, который оформил дабл-дабл из 25 очков и 17 подборов.

Таким образом, «Бостон» повёл в серии со счётом 3-1 и находится в шаге от выхода в следующий раунд. Пятый матч серии между командами состоится 2 мая. Напомним, «Бостон» выиграл регулярный чемпионат Восточной конференции. «Майами» занял восьмое место.

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