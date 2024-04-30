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Майами Хит — Бостон Селтикс 126:113, как сыграли, кто победил, результат матча плей-офф НБА 30 апреля

38 очков Уайта помогли «Бостону» обыграть «Майами», счёт в серии 3-1
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Завершился четвёртый матч серии плей-офф НБА, в котором «Майами Хит» принимал «Бостон Селтикс». Встреча прошла в Майами на стадионе «Касейя Центр» и завершилась победой гостей со счётом 102:88.

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
30 апреля 2024, вторник. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
88 : 102
Бостон Селтикс
Бостон
Майами Хит: Адебайо - 25, Хироу - 19, Мартин - 18, Жакез-мл. - 9, Миллз - 9, Йович - 3, Хайсмит - 3, Розир, Робинсон, Брайант, Лав, Робинсон
Бостон Селтикс: Уайт - 38, Тейтум - 20, Браун - 17, Холидэй - 11, Порзингис - 7, Хорфорд - 7, Корнет - 2, Притчард, Бриссетт, Тиллман, Уолш, Хозер, Спрингер, Михайлюк, Кета

Самым результативным в составе «Бостона» стал Деррик Уайт, который записал в свой актив 38 очков. Джейсон Тейтум оформил дабл-дабл из 20 очков и 11 подборов. Лучшей результативностью в «Майами» отличился Бэм Адебайо, который оформил дабл-дабл из 25 очков и 17 подборов.

Таким образом, «Бостон» повёл в серии со счётом 3-1 и находится в шаге от выхода в следующий раунд. Пятый матч серии между командами состоится 2 мая. Напомним, «Бостон» выиграл регулярный чемпионат Восточной конференции. «Майами» занял восьмое место.

Видео можно посмотреть на канале FreeDawkins в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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