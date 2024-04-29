Лука Дончич: чувствую, что подвожу Кайри

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич заявил, что должен помогать своему товарищу по команде Кайри Ирвингу намного больше.

«Мне следует помогать ему намного больше. Я чувствую, что подвожу его, поэтому мне надо быть рядом с ним и помогать ему. Он отдаёт все силы, что у него есть, и он был великолепен на протяжении всей серии», — приводит слова Дончича портал Yardbarker.

Напомним, в последней игре, которая состоялась вчера, 28 апреля, «Даллас Маверикс» проводили четвёртую встречу с «Лос-Анджелес Клипперс» в рамках плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Игра завершилась со счётом 116:111 в пользу гостей из Калифорнии. Пятый матч между «Маверикс» и «Клипперс» состоится 2 мая. На данный момент счёт в серии составляет 2-2.