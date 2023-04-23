Игровое утро в НБА: «Филадельфия» вышла во 2-й раунд, «Лейкерс» справились с «Мемфисом»

Сегодня, 23 апреля, прошёл очередной игровой день в рамках розыгрыша плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. «Филадельфия Сиксерс» стала первой командой, которая вышла во второй раунд: подопечные Дока Риверса без Джоэла Эмбиида обыграли «Бруклин» на чужой площадке со счётом 96:88 (4-0). «Филадельфия» сыграет с кем-то из пары «Бостон Селтикс» — «Атланта Хоукс» (2-1).

Помимо игры «Сиксерс» — «Нетс», было сыграно ещё три матча: «Финикс Санз» увеличил преимущество до 3-1, обыграв «Лос-Анджелес Клипперс» — 112:100. «Майами Хит» повёл в серии с «Милуоки Бакс» — 121:99 (2-1), как и «Лос-Анджелес Лейкерс» в противостоянии с «Мемфис Гриззлиз» — 111:101 (2-1).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с нашей ежедневной подборкой.

Матч дня: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Мемфис Гриззлиз»

Всё бы ничего, но к большому перерыву «Лейкерс» выигрывали с разницей 16 очков, при этом за первую четверть баскетболисты «Мемфиса» набрали всего девять очков (9:35)! Предполагалось, что «озёрники» оформят комфортные «+20» по итогам встречи, но итоговый счёт на табло — 111:101 (с незначительной разницей).

В составе «мишек» результативную игру показал звёздный разыгрывающий Джа Морант, на счету которого 45 очков, 13 результативных передач и девять подборов. Тем временем дуэт Леброн Джеймс — Энтони Дэвис набрал суммарно 56 очков. Д’Анджело Расселл и Руи Хатимура добавили 17 и 16 баллов соответственно.

«Лейкерс» проведут следующий матч также с преимуществом своей площадки, имея прекрасные шансы сделать счёт в серии 3-1. И назревает вопрос: «Смогут ли «озёрники» сохранить концентрацию на фоне сегодняшнего успеха?» Узнаем утром 25 апреля.

Герой дня: Энтони Дэвис

Энтони Дэвис Фото: Harry How/Getty Images

31 очко (11 из 24 с игры, 1 из 4 — из-за дуги)

17 подборов

2 передачи

3 блок-шота и 2 перехвата

Звёздный бигмен Энтони Дэвис провёл самый результативный матч в нынешнем розыгрыше плей-офф. В среднем за три матча серии с «Мемфисом» у Дэвиса 22 очка, 12,7 подбора и пять блок-шотов. К слову, у Энтони лучший защитный рейтинг в команде — 97,5. В топ-3 также входят форварды Леброн Джеймс, показатель которого составляет 103,4, и Джарред Вандербилт — 103,7.

Герой дня: Кевин Дюрант

Кевин Дюрант Фото: Harry How/Getty Images

31 очко (9 из 17 с игры, 3 из 4 — из-за дуги)

11 подборов

6 передач

Дюрант, в свою очередь, как и Энтони Дэвис, тоже набрал наибольшее количество очков в текущем постсезоне. В среднем у Кевина статистическая линейка из 27,8 очка, восьми подборов и 6,8 ассиста. Как сказал Кей Ди после матча: «Прекрасно видеть то, как все стараются быть агрессивными. Мы [я, Крис Пол и Девин Букер] всё ещё растём и стараемся узнать друг друга лучше».

Герой дня: Девин Букер

Девин Букер Фото: Kevork Djansezian/Getty Images

30 очков (10 из 21 с игры, 3 из 6 — из-за дуги)

9 подборов

7 передач

3 перехвата

Кевин Дюрант не остался без помощи: так, Букер в течение 41 минуты был максимально эффективен с периметра. Примечательно, что Девин имеет второй лучший командный рейтинг нападения среди игроков, проводящих на площадке в среднем как минимум 25 минут, — 130,1. На первом месте расположился форвард Торри Крэйг со значением 174,7 (27,8 минуты).

Неудачник дня: Джа Морант

Джа Морант Фото: Harry How/Getty Images

45 очков (13 из 26 с игры, 6 из 10 — из-за дуги)

13 передач

9 подборов

3 потери и два фола

И поражение. Морант вернулся в строй, отыграл больше всех минут в составе «Мемфиса» (42) и стал самым результативным игроком встречи. Несмотря на это, показатель «плюс-минус» Джа составил «+3», что является лучшим показателем в стартовой пятёрке гостей. Однако помощь от партнёров по команде была минимальной: у второго лучшего снайпера Десмонда Бэйна всего 18 очков.

Травма Виктора Оладипо

Из неприятного. Атакующий защитник «Майами Хит» Виктор Оладипо, получавший одно времен множество травм колена, но так не вернувшийся на звёздный уровень, кажется, получил серьёзное повреждение.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

После неприятного приземления Оладипо был вынужден досрочно завершить встречу. Реакция Джимми Батлера говорит сама за себя. А мы пожелаем Виктору здоровья!

Удаление Диллона Брукса

Возможно, самое главное событие игрового дня — непосредственно удаление форварда «Мемфиса» Диллона Брукса за удар в паховую область Леброна Джеймса. Забавно, что после второй игры Брукс неоднократно высказывался в адрес Короля, а сегодня, видимо, Диллон (хоть и неосознанно, возможно) решил проявить себя в другом «амплуа».

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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