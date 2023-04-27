7 важных матчей пятницы в хоккее, баскетболе и футболе плюс Формула-1

Россияне на грани вылета из плей-офф НХЛ, «Локомотив» и ЦСКА рубятся за финал Единой лиги, а «Динамо» празднует 100 лет. Главное 28 апреля.

Все события 28 апреля в Матч-центре «Чемпионата»

Время в материале – по Москве. Программа коротко:

🏒 2:00: «Торонто Мэйпл Лифс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», НХЛ — плей-офф, 1/4 финала — Восток, пятый матч

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Интрига: Кучерова и Василевского отправят в отпуск?

«Тампа» упустила два домашних матча, которые должна была брать. Особенно болезненным получилось последнее поражение: к середине третьего периода «молнии» вели с преимуществом в три шайбы, но умудрились его растерять. В истории лиги не так много счастливчиков, которым удалось отыграться с 1-3 в серии. Встанет ли один из самых российских клубов НХЛ в их ряд или Никита Кучеров, Андрей Василевский и Михаил Сергачёв досрочно отправятся в отпуск?

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» Фото: AP/TASS

🏒 2:30: «Нью-Джерси Дэвилз» — «Нью-Йорк Рейнджерс», НХЛ — плей-офф, 1/4 финала – Восток, пятый матч

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Интрига: найдётся ли Артемий Панарин?

На время плей-офф самым критикуемым российским хоккеистом оказался Кирилл Капризов. Но у самого высокооплачиваемого россиянина НХЛ дела тоже идут так себе. Отдав два ассиста в первом матче плей-офф, Артемий Панарин замолчал, ничем не отметившись в последующих трёх. При этом именно сейчас наступил тот момент, когда «Рейнджерс» особенно нуждаются в помощи лидеров. Команда проиграла два матча подряд и дала молодому «Нью-Джерси» почувствовать запах крови. Счёт в серии равный (2-2), но психологическое преимущество, кажется, на стороне «Дэвилз».

«Нью-Джерси Дэвилз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» Фото: AP/TASS

🏀 3:30: «Атланта Хоукс» — «Бостон Селтикс», НБА — плей-офф, 1/4 финала — Восток, шестой матч

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Интрига: поможет ли Трей Янг «Атланте» сделать счёт 3-3 в серии?

«Бостон» продолжает находиться в шаге от выхода в следующую стадию плей-офф, однако эту встречу подопечные Джо Маззуллы проведут в гостях. У «Атланты» тем временем возвращается отбывавший одноматчевую дисквалификацию Деджонте Мюррей. Удастся ли «ястребам» сохранить интригу и сделать равный счёт в серии?

«Атланта Хоукс» — «Бостон Селтикс» Фото: The Boston Globe via Getty Images

🎾 14:00: Стэн Вавринка (Швейцария) — Андрей Рублёв (Россия), Мадрид, второй круг

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Интрига: каким получится старт Рублёва на крупном грунтовом «Мастерсе»

Россиянин Андрей Рублёв после титула на «Мастерсе» в Монте-Карло и финала в Баня-Луке перебрался в Мадрид, где уже вовсю идёт очередной грунтовый «Мастерс». Будучи сеяным, наш теннисист начнёт турнир со второго круга. Но соперник Андрею достался непростой – трёхкратный обладатель «Шлемов» Стэн Вавринка. Лучшие годы спортивной карьеры 38-летнего швейцарца уже позади, однако на грунте он всё так же опасен. К тому же и счёт личных встреч этих теннисистов не в пользу россиянина – 1-2 в официальных матчах. Единственной победы Андрей добился на «Мастерсе» в Цинциннати. Удастся ли нашему парню успешно стартовать в Мадриде – узнаем в пятницу.

Стэн Вавринка (Швейцария) — Андрей Рублёв (Россия) Фото: Jean Catuffe/Getty Images

🏎 16:00: Формула-1, этап 4. Гран-при Азербайджана — квалификация

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Интрига: кому пошла на пользу пауза после старта сезона?

Формула-1 вернулась после перерыва в целый месяц, и всё это время команды напряжённо работали над обновлениями болидов и подготовкой к выступлениям на необычной уличной трассе в Баку. На Гран-при Азербайджана предусмотрена спринтерская гонка в субботу, так что квалификация Ф-1 состоится уже днём в пятницу — она и покажет, кому удалось прибавить. Но в поул-позишен кого-то не из пилотов «Ред Булл» верится с трудом.

Трасса Гран-при Азербайджана Ф-1 Фото: Anadolu Agency via Getty Images

🏀 20:00: «Локомотив-Кубань» — ЦСКА, Единая лига — плей-офф, полуфинал — шестой матч

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Интрига: «Локомотив-Кубань» — будущий финалист?

Невероятная серия ЦСКА и «Локо» поставила победителей регулярного чемпионата на край пропасти. Армейцам больше нельзя проигрывать, а хозяева «Баскет-холла» в шаге от исторического выхода в финал. Случится ли главная сенсация сезона в Единой лиге ВТБ или в этой серии будет седьмой матч?

«Локомотив-Кубань» — ЦСКА Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

⚽️ 20:00: «Динамо» — «Факел», РПЛ, 25-й тур

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Интрига: «Факел» рискует вылететь из РПЛ напрямую. Получится ли зацепиться за очки с топ-клубом?

Несколько туров назад казалось, что с командами, вылетающими из РПЛ, всё ясно. «Торпедо» и «Химки» сильно отставали от «Факела» и «Пари НН», которые шли в зоне стыков. Но «Факел» подвис с приходом Андрея Талалаева в «Химки», сейчас отставание от 14-го места (зона стыков) – всего одно очко. Вот что бывает, когда в четырёх последних матчах набираешь лишь одно очко.

«Динамо» же нужно зацепиться за пятёрку сильнейших в чемпионате. Просто чтобы сезон после вылета из Кубка можно было считать не совсем проваленным. Будущее Йокановича тоже зависит от итогового места в РПЛ, поэтому оступаться с Воронежем нельзя.

«Динамо» — «Факел» Фото: РИА Новости

⚽️ 21:30: «Бохум» — «Боруссия» Дортмунд, Бундеслига, 30-й тур

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Интрига: удержит ли «Боруссия» первое место в Германии?

Впервые за несколько лет в Бундеслиге жива интрига на финише сезона. «Баварию» колбасит, несмотря на приглашение Томаса Тухеля: действующие чемпионы пусть и обыграли «Боруссию» в очном матче, потом потеряли очки и отстают от команды Элина Терзича. Так что «Боруссии» надо просто без поражений пройти до конца сезона (пять матчей).

С «Бохумом» легко не будет. Да, команда – аутсайдер как в этой игре, так и в чемпионате. Но в этом и мотивация: до зоны стыковых матчей всего два очка, до зоны прямого вылета – три. Хотя у «Боруссии» дома «Бохум» выигрывал ещё аж в 2015 году.