Противостояние «Селтикс» — «Сиксерс» возвращается! «Бостон» вышел во второй раунд плей-офф

Сегодня, 28 апреля, прошёл очередной игровой день в рамках розыгрыша плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. «Бостон Селтикс» победил на выезде «Атланту Хоукс» — 128:120 и закрыл таким образом серию первого раунда со счётом 4-1. В полуфинале конференции подопечные Джо Маззуллы встретятся с отдохнувшей «Филадельфией Сиксерс» Дока Риверса, которая в первом раунде разобралась с «Бруклин Нетс» — 4-0.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с нашей ежедневной подборкой.

«Атланта Хоукс» — «Бостон Селтикс»

На этот раз аналитики не ошиблись — чуть ли не каждый авторитетный эксперт, громко стуча по столу, говорил: «Селтикс» возьмут серию в четырёх-пяти матчах!» Так оно и вышло. Конечно, были ощущения, что «Хоукс» зацепятся и за сегодняшнюю встречу, но случайно вышел Джейлен Браун.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Именно после этого гости довели дело до 121:113 благодаря трёхочковому попаданию Эла Хорфорда, которого оставили одного (тут больше вопросов к Джону Коллинзу) на дуге. Затем Джейсон Тейтум без особого сопротивления всё того же Коллинза попал «трёшку» и добавил сверху после промаха Хорфорда.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Коль выступавший одно время за «ястребов» Эл Хорфорд несколько раз упоминался, отметим тот факт, что у центрового лучший показатель «плюс-минус» в нынешнем розыгрыше плей-офф — «+60». На втором и третьем местах располагаются Калеб Мартин из «Майами Хит» («+54») и Стефен Карри («+49»).

«Речь шла о том, чтобы закрыть эту серию, победить. Мы понимали, насколько важно было не затягивать противостояние с «Атлантой», — заявил Хорфорд после матча.

«Я оценил это [освистывание со стороны болельщиков «Хоукс»], что заставило меня двигаться активнее. Один из фанатов сказал не очень приятные мне вещи, и я принял это близко к сердцу… Не стоит говорить мне гадости, это для вас не к добру», — добавил центровой.

Хорфорд бóльшую часть карьеру провёл именно в составе сегодняшних хозяев — девять сезонов — с 2007 по 2016 год. За «Хоукс» Эл оформлял 14+9+3 и четыре раза принимал участие в Матче всех звёзд НБА.

Тейтум по итогам встречи набрал 30 очков (11 из 20 с игры, 4 из 10 — из-за дуги), 14 подборов и отдал семь передач. Таким образом, форвард обошёл Пола Пирса (16) и занял четвёртое место в истории клуба по количеству игр в плей-офф с 30+ очками — 17. Джейлен Браун стал самым результативным игроком матча, набрав 32 очка. У него в серии в среднем 26,7 очка, 5,3 подбора и 3,0 передачи.

Стоит отдельно выделить атакующего защитника Маркуса Смарта, который по факту поставил точку в игре. Он стал автором попадания из-за дуги за полторы минуты до конца основного времени встречи. Благодаря ему «Селтикс» увеличили преимущество до восьми очков и довели дело до конца.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Кельты» реализовали 18 из 42 трёхочковых бросков, при этом каждый игрок стартовой пятерки отметился как минимум одним попаданием. Тем временем каждый представитель старта «ястребов» отметился 10+ набранными очками.

Неудачник дня: Трей Янг

30 очков (9 из 28 с игры, 4 из 12 — из-за дуги)

10 передач

3 подбора

2 блок-шота и 1 перехват

5 потерь.

И две подряд неудачные попытки ввести мяч в игру. Суммарно у «Атланты» их вышло четыре. Конечно, этот курьёз мало что определял, но вышло забавно.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Сам Янг, помимо ужасного процента реализации бросков с игры и хейта болельщиков «Бостона» в свой адрес, по ходу серии смог отличиться с точки зрения статистики. Так, Янг обошёл легендарного Оскара Робертсона и занял первое место в истории плей-офф по количеству игр как минимум с 30 очками и 10 результативными передачами до 25-летнего возраста.

Несмотря на итоговые результаты «Хоукс» в плей-офф, Янг остаётся на позитиве. «Куин Снайдер — это наше будущее. Я верю, что с ним Атланта однажды будет праздновать чемпионство», — сказал игрок после матча.

Кемба Уокер хочется вернуться в «Бостон»?

Джейсон Тейтум после финальной сирены поговорил с Кембой Уокером в подтрибунном помещении арены. Сам Уокер выступал за «Селтикс» на протяжении двух сезонов — 2019/2020 и 2020/2021.

Тейтум и Уокер пообщались после серии «Бостон» – «Атланта»

К слову, карьера у Кембы складывается не самым лучшим образом. Например, в нынешнем сезоне 32-летний баскетболист сначала был отчислен «Детройт Пистонс» в ноябре прошлого года, а после, месяц спустя, попытался закрепиться в составе «Даллас Маверикс», заключив контракт до конца сезона. Долго в составе «бродяг» Уокер не продержался — уже в октябре разыгрывающий был отчислен.

Не исключим вероятность, что Кемба вернётся в стан «кельтов» уже в предстоящем межсезонье?