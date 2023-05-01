«За это он — GOAT». Помните, что Джимми Батлер учудил на той самой тренировке «Миннесоты»?

Джимми Батлер не просто так заработал себе прозвище Плей-офф Джимми. В нынешнем плей-офф его «Майами» сенсационно обыграл в первом раунде лучшую команду регулярного чемпионата — «Милуоки Бакс». И не просто обыграл, а разнёс всего в пяти матчах, имея при этом восьмой номер посева. Батлер стал настоящим героем этой серии — его целеустремлённости и самоотдаче остаётся только позавидовать. И если кто-то не помнит, таким он был ещё давным-давно, когда только начинал свою карьеру в НБА.

Первым клубом Батлера в лиге стал «Чикаго». Несмотря на потрясающее выступление за «Маркетт» в NCAA, его выбрали под 30-м номером на драфте-2011. И если в первые два года Джимми был важным, но всё-таки ролевиком «Буллз», то к своему четвёртому сезону в НБА он превратился в одного из лучших вингеров лиги – был впервые приглашён на Матч всех звёзд, а также получил награду самому развивающемуся игроку.

Вот только есть одно «но». Когда он наконец раскрылся, от Деррика Роуза образца MVP не осталось и следа, Жоаким Ноа постепенно начал сбавлять, да и тренер Том Тибодо покинул команду по решению фронт-офиса. И вот в 2016-м «Буллз» под руководством Фреда Хойберга впервые за восемь лет не попали в плей-офф. Тут-то всё и пошло под откос. Батлер, привыкший к строгости Тибодо, был недоволен подходом своего нового наставника к тренировкам — тот якобы недостаточно требовал от подопечных. По аналогичной причине у Джимми был конфликт и с Роузом, чья рабочая этика оставляла желать лучшего.

Однако в руководстве «Чикаго» такого мнения не разделяли. Там решили довериться Хойбергу и собрать ему обновлённый, молодой коллектив, запустив полномасштабную перестройку. И отправной точкой стал именно обмен Батлера, за которого «Буллз» удалось получить внушительную компенсацию от «Миннесоты» — Зака Лавина, Криса Данна и права на Лаури Маркканена.

Джимми Батлер в «Миннесоте» Фото: Ronald Cortes/Getty Images

Трейда хотели все. Джимми был не в восторге от ситуации в команде, где конфликтовал с тренерским штабом и напарниками. В «Чикаго» началась новая эпоха, а «Тимбервулвз» как раз искали звезду постарше для Карла Энтони-Таунса и Эндрю Уиггинса. К тому же в «Миннесоте» Батлер воссоединился с Тибодо, который в дальнейшем переманил туда и Роуза.

Но только на новом месте Батлер надолго не задержался. Да, он помог вывести команду в плей-офф впервые с 2004 года. Вот только отношения с Таунсом и Уиггинсом у него не сложились всё по той же до дыр затёртой причине — отсутствие рвения к победе и нежелание выкладываться на площадке.

«Строг ли я с ними? Да, но таков уж я есть. Я не самый талантливый игрок в команде. Кто самый талантливый игрок в нашей команде? Таунс. Кто самый одарённый богом игрок в нашей команде? Уиггс. Кто выкладывается больше всех? Я! Я играю усердно. Я ставлю своё тело на кон каждый день: на тренировках, на играх. Это моя страсть. У всех разный подход к лидерству. И вот как я показываю свою поддержку.

Я так много вкладываю в эту игру — и только ради победы. Я не играю ради индивидуальной статистики или похвалы. И иногда я забываю, что не все думают так же. Я просто смотрю вокруг и не понимаю, как и почему не все любят работать над собой так, как я.

Это та часть, которую вы не видите. Я не собираюсь называть имён, но буду честен: если ваш приоритет номер один — это не победа, люди могут это заметить. В этом и заключается проблема между нами. Вот где разрыв», — объяснился Батлер.

К концу сезона-2017/2018 конфликт начал набирать обороты. После вылета от «Хьюстона» в первом раунде Батлер не вернулся с командой в Миннеаполис и отказался от прохождения обязательного медицинского осмотра. Летом он заявил, что не собирается продлевать контракт с «Тимбервулвз», а спустя месяц действительно отказался от нового соглашения на четыре года и $ 110 млн. По правилам лиги, «волки» не могли предложить ему больше, но Джимми рассчитывал, что они сделают необходимые перестановки в составе и всё же выдадут ему кругленькую сумму. На рынке свободных агентов 2019 года он мог получить контракт на пять лет и $ 188 млн от «Миннесоты» или на четыре года и $ 139 млн от другой команды.

Но подвижек по этому вопросу не наблюдалось, поэтому за неделю до старта тренировочного лагеря Батлер встретился с Тибодо и формально запросил обмен. Тогда у игрока на уме было три направления — «Клипперс», «Никс» и «Нетс».

Ещё тогда, в 2018-м, Батлера могли обменять в «Майами», но переговоры были сорваны дважды, причём в последнюю минуту. И вот за неделю до старта регулярного сезона-2018/2019 он всё ещё числился в составе «Тимбервулвз». И без того напряжённую ситуацию усугубил конфликт с руководством, которое никак не могло сообразить обмен. Так что в один октябрьский день Джимми решил взять всё в свои руки.

Он вдруг показался на тренировке «Миннесоты», участникам которой было суждено лицезреть своеобразный перформанс Батлера. Без капли стеснения он высказал все имеющиеся претензии одноклубникам, тренерам и руководителям, а потом вместе с товарищами из глубокого запаса размотал стартовую пятёрку «Тимбервулвз» в двусторонней игре. Все, кто присутствовал в тот момент на арене, остались в шоке, ну а Джимми, выкрикнув что-то в духе «ничего вы без меня не можете», просто удалился с паркета.

Джимми Батлер и Джефф Тиг Фото: Zhong Zhi/Getty Images

На фоне успеха Батлера в первом раунде нынешнего плей-офф Джефф Тиг, его бывший напарник по «Тимбервулвз» и свидетель той злополучной тренировочной сессии, решил пролить свет на произошедшее. Он пришёл на подкаст и рассказал, как всё было на самом деле.

Сентябрь 2018-го. «Миннесота» начала предсезонный тренировочный процесс, вот только о Батлере ни слуху ни духу. Он ни с кем не виделся, не разговаривал. Но вот, через три дня после начала тренировочного лагеря Джимми наконец объявился.

«Мы все подумали, что он собирается на тренировку, что Джимми хочет новый контракт и всё такое. Но Джимми не тренировался. Он прилёг, растянулся, получил массаж, пока мы бегали круги, ныряли за свободными мячами», — вспоминает Тиг.

Но тут Тибодо объявил о начале двусторонки, и Батлер подскочил. Он рвался играть, но выходить в команде с Тигом, Гибсоном, Таунсом и Уиггинсом отказался. В этой пятёрке его заменил Роуз, ну а сам Джимми выбрал себе в команду четверых игроков глубокой ротации, как бы бросив вызов именитым одноклубникам — в частности Таунсу и Уиггинсу.

«Джимми и КАТ недолюбливают друг друга. Это ещё одна часть истории, до которой я когда-нибудь доберусь. Они не любят друг друга, и это становится очень смешно. Мы бросили мяч Таунсу в первой атаке — Джимми перехватил его. Его парни забросили. Мы подбадривали Таунса, типа: «Давай, подставляйся, чувак! Он не может против тебя защищаться.

Но Джимми такой: «Идите отсюда, он – мусор!». Снова перехватил мяч. Они снова попали по кольцу. Джимми начал говорить с генеральным менеджером, со всеми в зале. «Лучше бы вы мне заплатили, мать вашу! Я такой!»

Я подумал: «Он псих». Начал смеяться, не понимая, что за этим последует. Я смеюсь, Ди-Роуз смеётся. Мы в игре, продолжаем бросать Таунсу. Он наконец-то забил и говорит: «Батлер слишком маленький».

Я такой: «Да, КАТ, поговори с этим ублюдком, он ничтожество». Чувак, они выдали рывок 10:0. Они делали данки, попадали трёхочковые. Джимми вообще не забивал. Он просто перехватывал мяч, отдавал передачи, получал пасы, просто играл правильно. Но он делал вообще всё. Когда время закончилось, они обыграли нас со счётом 18:6.

Джимми сорвало крышу. Он начал кричать: «Вы думаете, эта команда сможет выиграть без меня?! Вот он я! Заплатите мне! Заплатите мне! Я только что обыграл их с игроками из G-лиги. И это ваши стартеры?!»

Эндрю Уиггинс и Джимми Батлер Фото: Ronald Cortes/Getty Images

Для полноты картины нельзя не упомянуть, как Батлер выглядел в ходе всего происходящего. Он снял брендовый спортивный костюм, чтобы показать всем присутствующим свою поделку: Джимми вырезал название «Миннесоты» и с майки, и с шорт. Буквально в дырявой форме он продолжил играть. Тига это зрелище рассмешило до слёз — и только потом он понял, что говорит-то «сумасшедший» напарник и про него в том числе.

Таунс и компания, само собой, запросили реванша, но Тибодо отправил на растерзание Батлеру и его команде вторую пятёрку. Одержав победу и в этой двусторонке, Джимми просто удалился в раздевалку.

«Он убежал, причём чертовски быстро. И вот мы играем со второй пятёркой, обыгрываем их и бежим в раздевалку со словами: «Джимми, тащи свою задницу сюда, мы хотим сыграть ещё раз». А Джимми уже ушёл. Джимми дома.

Тренировка продолжалась ещё около часа. Мы сходили в душ, вернулись в раздевалку, включаем телевизор, а там… Рейчел Николс с ESPN и Джимми Батлер. Он говорит: «Да, я только что уничтожил их всех на тренировке, но они все хорошие игроки». Мы такие: «Что? Погодите-ка».

Бро, я не придумываю. Он пришёл, прикончил нас, вернулся домой и дал интервью. Это один из самых знаковых моментов в баскетболе, в которых я участвовал. Он договорился об интервью, зная, что обыграет нас… За это он — GOAT».

В итоге Батлер добился своего. Спустя месяц после той самой тренировки его обменяли в «Филадельфию», но и там Джимми не задержался. По слухам, в первые же несколько дней он вступил в конфликт с главным тренером команды Бреттом Брауном, а его присутствие в нападении означало меньше бросков для Джоэла Эмбиида, чем тот был не очень-то доволен.

И хотя между Эмбиидом и Батлером никаких проблем не было, последний не собирался надолго оставаться в «Сиксерс». По его словам, в команде много чего произошло за закрытыми дверями. Что именно, неизвестно по сей день. Но уже летом 2019-го Джимми оказался в «Майами» в результате четырёхстороннего обмена, а всё остальное – уже история.

В свой дебютный сезон Батлер довёл «Майами» без Дуэйна Уэйда до финала НБА. В прошлом году «Хит» добрались до финала конференции, но уступили «Бостону» в седьмом, решающем матче. В этом году Джимми помог им пройти турнир плей-ин, а в первом раунде плей-офф – сенсационно обыграть победителя Восточной конференции – «Милуоки» Янниса Адетокунбо – со счётом 4-1.

Теперь Батлеру и его «Майами» предстоит встреча с «Нью-Йорк Никс» во втором раунде. Эта серия стартует уже 30 апреля. И хотя «Хит» уже превзошли все ожидания, Плей-офф Джимми, кажется, не планирует останавливаться.