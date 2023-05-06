«Это было ожидаемо». Букер помог «Финиксу» сократить отставание от «Денвера»

Сегодня, 6 мая, — очередной игровой день в рамках розыгрыша плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. Полуфинальная серия в Западной конференции «Денвер Наггетс» — «Финикс Санз» переехала в Аризону после двух побед кряду от подопечных Майка Мэлоуна. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с нашей подборкой.

«Финикс Санз» — «Денвер Наггетс»

«Когда ты играешь в гостях, лидируя в серии со счётом 0-2, заранее знаешь, что хозяева покажут максимум своих возможностей. Легко точно не будет», — сразу верно подметил главный тренер «Финикса» Майк Мэлоун перед матчем.

Первые четыре минуты встречи, и у Девина Букера на счету девять очков при 4 из 5 с игры. Мэлоун долго думать не стал — незамедлительно взял тайм-аут, вспомнив о своих словах накануне противостояния. Тем временем звёздный форвард Кевин Дюрант решил напомнить нам о своём дебютном матче за «Финикс», выдав 1 из 6, когда остальные игроки — 7 из 9 с игры.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Первую четверть взяли игроки «Денвера» — 31:29. В частности, отдельно постарался защитник Джамал Маррей, набрав 12 очков (5 из 8) и три подбора. Букер завершил четверть с 18 очками на своём счету, Дюрант продолжал мазать (1 из 7). Перед главным тренером «Санз» Монти Уильямсом поставлена задача: сказать Дюранту, чтобы тот оставался самим собой.

И ведь тот услышал. Кей Ди ушел отдыхать с 21 очком в официальном протоколе (5 из 16), Букер достиг отметки в 21 балл. У Николы Йокича уже был дабл-дабл из 11 очков (5 из 8) и 10 подборов, а также пяти передач. У Маррея — 17 очков. За всем этим наблюдал разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард, заметивший на табло цифры 67:52 в пользу хозяев.

Дэмьен Лиллард в первых рядах Фото: AAron Ontiveroz/MediaNews Group/The Denver Post via Getty Images

Кажется, Мэлоун смог подобрать нужные слова во время большого перерыва. После этого подопечные 51-летнего специалиста начали третью четверть 13:4, сократив отставание до шести очков. К заключительной 12-минутке разница и вовсе составляла два очка — 90:88. «Интересной концовке быть!» — подумали про себя. Кевин Дюрант подумал иначе.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Герой матча: Девин Букер

47 очков (20 из 25 с игры, 5 из 8 — трёхочковые)

9 передач

6 подборов

3 перехвата и 1 блок-шот

«Плюс-минус» — «+7».

Букер обновил клубный рекорд по количеству встреч в плей-офф с 40+ очками. На счету защитника семь подобных матчей, где в тройке находятся Чарльз Баркли с пятью матчами и Амаре Стадемайр, у которого четыре подобных игры.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Неудачник матча: Деандре Эйтон

4 очка (2 из 6 с игры)

9 подборов

1 блок-шот

1 потеря

4 персональных замечания

«Плюс-минус» — «-4».

Полная обуза. Чувствовалось какая-то усталость с его стороны, что ли. Возможно, это подтверждает тот факт, что Эйтон после финальной сирены покинул арену незамедлительно, чтобы не общаться с прессой. Баскетболист пропустил водные процедуры — это тоже не исключено.

Статистическая сводка

Никола Йокич повторил рекорд легендарного Уилта Чемберлена по количеству трипл-даблов в матчах плей-офф НБА — девять. Среди центровых, конечно же, и это исторический момент. Йокич за первую четверть отдал семь результативных передач — это лучший показатель баскетболиста в нынешнем плей-офф за конкретную четверть. Кевин Дюрант обошёл Карла Мэлоуна и занял седьмое место в истории плей-офф по количеству набранных очков. На счету Мэлоуна было 4761 очко. Следующая цель для Дюранта — Тим Данкан с 5172 очками. В первой тройке — Леброн Джеймс (7809), Майкл Джордан (5987) и Карим Абдул-Джаббар (5762). Дюрант и Девин Букер за первую половину набрали суммарно 48 очков — это наибольшее количество любого дуэта «Финикса» за последние 25 розыгрышей плей-офф во вступительных 24-минутках. У Йокича 17 результативных передач — это лучший карьерный показатель центрового в играх постсезона. Предыдущий рекорд, 14 ассистов, датируется 2019 годом (причём дважды — в сериях с «Сан-Антонио Спёрс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс»). Игроки «Финикса» 18 раз выходили на линию штрафных бросков, 16 из них принадлежат Кевину Дюранту. Остальные два — Девину Букеру. Йокич стал первым игроком в истории плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации как минимум с 25 очками, 15 подборами и 15 передачами за встречу.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Цитатник

«Деандре Эйтон просто ужасен в этом матче: что в нападении, что в защите. Просто ужасен», — оценивал выступление центрового клубный обозреватель Дэйв Кинг (не связан с хоккеем). Трудно не согласиться, ведь про Эйтона мы уже успели написать.

«Много игрового времени? Знаете, я чувствую себя прекрасно. Я рад такой возможности», — сказал Букер, провёдший на паркете почти 42 минуты, во время пресс-конференции. «Это было ожидаемо [выступление Букера]. Это его сущность», — добавил Монти Уильямс. «У меня нет слов [про Букера]», — подытожил Дюрант.

Джамал Маррей был открыт к диалогу и откровениям с прессой. «Мы заранее были готовы к тому, что одержим победу. Поэтому мы потерпели поражение», — сказал защитник.

Вопросы для обсуждения

Номер один. А вы тоже только что вспомнили про отсутствие Криса Пола? Простите, что напомнил, я вот забыл — он пропускал встречу из-за травмы. Альтернативный заголовок будет звучать тогда так:

Нет Криса Пола — нет проблем. «Финикс» сократил отставание от «Денвера»