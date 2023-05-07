Ответный разгром! «Лейкерс» снова повели в серии с «Голден Стэйт»

Сегодня, 7 мая, — очередной игровой день в рамках розыгрыша плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. «Лос-Анджелес Лейкерс» (1-1) и «Голден Стэйт Уорриорз» (1-1) провели третий матч полуфинала Западной конференции. После первых двух игр серия переехала в Лос-Анджелес.

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Голден Стэйт Уорриорз»

Первая половина четверти ознаменовалась 13 очками разыгрывающего «Лейкерс» Д'Анджело Расселла — это больше, чем у игроков «Голден Стэйт», вместе взятых (12), — 17:12. Сразу бросилась в глаза агрессивность Энтони Дэвиса, который создавал множество вариантов для развития атак. Правда, было заметно, что «большой» нервничал, когда на нём сдваивались.

Однако преимущество хозяев продержалось недолго: под занавес четверти «Голден Стэйт» сделал рывок 18:4. Итоговый счёт — 30:23. Расселлу ответ нашёл атакующий защитник Клэй Томпсон с 11 очками и разыгрывающий Стефен Карри с семью. Вторым лучшим скорером в составе «озёрников» вызвался стать Дэвис — восемь очков. За всем этим наблюдал Бронни Джеймс, сын Леброна Джеймса.

Бронни Джеймс посетил 3-й матч серии «Лейкерс» – «Голден Стэйт»

«Уорриорз» головокружительно двигали мяч до тех пор, пока к концу первой половины количество потерь не достигло восьми штук против пяти у «Лейкерс». Моузес Муди ещё умудрился заработать неспортивный фол на Энтони Дэвисе после того, как схватил бигмена за ногу. Абсолютно ненужный фол. Хозяева довели дело до ничейного счёта 42:42 за три минуты до конца. А спустя минуту — до 51:42. Отдыхать баскетболисты ушли с цифрами 59:48 на табло.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Самыми результативными в составе хозяев по итогам половины матча стали Д'Анджело Расселл (21), Энтони Дэвис (16) и Леброн Джеймс (10), набравший первые очки лишь в середине второй 12-минутки. У «воинов» 13 очков на счету Стефена Карри, 12 и 11 — у Эндрю Уиггинса и Клэя Томпсона соответственно.

С первых минут второй части «Лейкерс» для себя решили: «Нужно наращивать преимущество!» Сделали быстренько разницу в 15 очков, которая продержалась до середины третьей четверти с небольшими качелями. Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин к этому моменту успел заработать пять персональных замечаний, одно из которых безрезультатно пытался оспорить Стив Керр. Зато Эндрю Уиггинс отметился эффектным данком с участием Дэвиса.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

К счастью для «озёрников», но к сожалению для «Уорриорз», хозяева к концовке третьей четверти начали создавать комфортные условия для заключительного отрезка — 86:67 после 36 минут игрового времени. По 21 очку у Энтони Дэвиса, Леброна Джеймса и Д'Анджело Расселла. В составе гостей 23 очка набрал Стефен Карри, 16 и 15 — Уиггинс и Томпсон соответственно.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Последняя четверть — чистая формальность. Лучший сценарий для Дарвина Хэма: предоставить отдых до конца матча основным лидерам команды. Всё-таки до следующего вторника времени будет предостаточно для восстановления. Защита «Лейкерс» прекрасно справилась с задачей, позволив оппоненту реализовать 39,6% с игры (29,5% — трёхочковые).

Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Герой матча: Энтони Дэвис

25 очков

13 подборов

3 передачи

4 блок-шота и 3 перехвата

«Плюс-минус» — «+28».

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.Статистическая сводка

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