Президент «Пари НН» Панов: результат сезона признаём неудовлетворительным

Президент «Пари Нижний Новгород» Сергей Панов дал оценку выступлению команды в текущем сезоне. Напомним, ранее было объявлено что Зоран Лукич был уволен со своего поста, а на его место назначен Сергей Козин.

«Мы считаем неудачным сезон, когда клуб играл в финале Кубка России, в то время как другие команды могли только об этом мечтать. Борьба в Кубке доказала, что мы можем бороться. Подведём черту: результат сезона признаём неудовлетворительным. Сейчас мы готовы оттолкнуться ото дна и продолжить работу», — заявил Панов на пресс-конференции.

Напомним, «Пари НН» не удалось повторить успех прошлого года, когда команда участвовала в плей-офф. Нижегородцам не удалось отобраться в зону плей-ин из группы «Б».