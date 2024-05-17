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«Лос-Анджелес Лейкерс» провёл собеседование с Бронни Джеймсом

«Лос-Анджелес Лейкерс» провёл собеседование с Бронни Джеймсом
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«Лос-Анджелес Лейкерс», скорее всего, выберет на драфте Бронни Джеймса под 55-м номером. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает издание Los Angeles Times.

Собеседование «озёрников» с 19-летним сыном Леброна Джеймса прошло в Чикаго. Сообщается, что Бронни хорошо проявил себя в среду, впечатлив менеджеров клуба результатами спортивных тестов и сильной игрой, что помогло нивелировать плохие ожидания, связанные с его небольшим по меркам баскетбола ростом.

По словам скаутов, среди других игроков, которые участвовали в игре, были Джамал Шид из «Хьюстона», Адем Бона из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, Осо Игодаро из «Маркетта» и Кей Джей Симпсон из «Колорадо».

Ранее сообщалось, что Бронни Джеймс поучаствовал в тренировочной игре среди участников драфта-2024. Он провёл матч, набрав 13 очков (попав четыре броска из 10). Он провёл на паркете 23 минуты.

Драфт-комбайн НБА проходит в Чикаго с 12 по 19 мая.

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