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Скауты категорически высказались о шансах Бронни Джеймса на драфте НБА

Скауты категорически высказались о шансах Бронни Джеймса на драфте НБА
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Североамериканский журналист и обозреватель ESPN Марк Спирс поделился анонимными мнениями ветеранов-скаутов насчёт способностей сына популярного игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброна Джеймса Бронни по прошествии нескольких дней драфта НБА.

«Мне кажется он не готов, но ему удалось сделать несколько хороших вещей. Он уступает в весе, поэтому ему приходится проявлять себя в защите. Вы можете видеть, что у него хорошее зрение, он делает правильные передачи и хорошие броски. Ему понадобится время. Если «Лейкерс» не выберут его на драфте, то не думаю, что кто-то ещё его задрафтует», — приводит слова первого ветерана-скаута Спирс.

«На мой взгляд, он не является перспективным игроком НБА», — приводит слова второго ветерана-скаута Спирс.

«Нет, он недостаточно хорош. Возможно, если бы он вернулся в колледж ещё на год или два. Но сейчас? Бронни не игрок НБА. Даже близко не похож», — приводит слова третьего ветерана-скаута Спирс.

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