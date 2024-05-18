«Хотелось бы избежать провалов». Защитник ЦСКА Ухов — о шестом матче с «Зенитом»

Защитник ЦСКА Иван Ухов высказался о предстоящем шестом матче с «Зенитом» полуфинальной серии плей-офф розыгрыша Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024.

«Тактически удивить соперника уже практически невозможно, потому что в этой серии это уже пятый матч между нами за короткий промежуток времени. Наверное, мы досконально изучили друг друга. Где‑то, может быть, маленькие детали в игре решают в такой серии что‑то. Конечно, что‑то тактически мы меняем, но не так много это получается сделать.

Думаю, мы подошли к пятому матчу более готовыми, более злыми. Но у нас такие качели в матчах с «Зенитом», и хотелось бы избежать того провала, который был в предыдущих матчах, и уже довести серию до победы. Для этого нам надо просто не дать «Зениту» почувствовать игру. Если мы начинаем действовать в защите мягче, соперник сразу этим пользуется и обретает уверенность в своих силах. И нас это где‑то выводит из колеи. А «Зенит» окрыляется, и его тяжело остановить.

Надо не позволять им играть в ту игру, в которую они хотят, а навязывать свою», — приводит слова Ухова «Матч ТВ».

В четверг, 17 мая, ЦСКА в пятом матче полуфинала Единой лиги ВТБ на выезде обыграл «Зенит» (99:73) и повёл в серии со счётом 3-2.