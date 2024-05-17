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Шакил О'Нил подарил игроку НХЛ Заку Хайману свою игровую майку

Шакил О'Нил подарил игроку НХЛ Заку Хайману свою игровую майку
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, член баскетбольного Зала славы Шакил О'Нил сделал ответный подарок канадскому нападающему клуба НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» Заку Хайману. Он подарил ему игровую майку под номером 34.

Зак Хайман

Зак Хайман

Фото: соцсети NHL

Несколько дней назад Зак Хайман подарил Шакилу О'Нилу майку и клюшку со своим автографом. О'Нил получил этот подарок во время эфира шоу Inside the NBA на канале TNT.

Шакил О'Нил считается одним из самых доминирующих центровых в истории НБА. Он завоевал четыре чемпионских титула в североамериканской баскетбольной лиге. Кроме того, Шак получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финалов НБА и 15 раз был участником Матча всех звёзд. В составе сборной США «Дрим-тим» О'Нил становился чемпионом мира и олимпийским чемпионом.

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