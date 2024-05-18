Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Буденхольцер рассказал, нужен ли «Финиксу» новый разыгрывающий

Буденхольцер рассказал, нужен ли «Финиксу» новый разыгрывающий
Аудио-версия:
Комментарии

Новоиспечённый главный тренер «Финикс Санз» Майк Буденхольцер высказал своё мнение о позиции разыгрывающего для своей команды. Напомним, в текущем сезоне команда из Аризоны провела большинство матчей без разыгрывающего в основном составе.

«Нет никаких сомнений, что нам нужно взглянуть на весь ростер и принять во внимание проблему с разыгрывающими. Не сомневаюсь, что эта тема очень важная для этой организации. Нам нужно подумать об этом.

Но также мы должны научиться играть и без пойнт-гарда. Но всё равно, скорее всего, у нас должен быть разыгрывающий. Нам нужно быть универсальными, чтобы иметь возможность играть разными способами.

В этой команде точно есть место разыгрывающему. Мы поговорим об этом», — приводит слова Буденхольцера журналист Жеральд Бургет в социальной сети X (ранее — Twitter).

Материалы по теме
Шэмс Чарания: Буденхольцер дал согласие на условия 50-миллионного контракта с «Финиксом»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android