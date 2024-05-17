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Скип Бэйлесс назвал команду, в которую Леброн Джеймс не перейдёт

Скип Бэйлесс назвал команду, в которую Леброн Джеймс не перейдёт
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Североамериканский журналист и известный телеведущий канала Fox Sports Скип Бэйлесс сказал, за какую команду популярный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и тяжёлый форвард клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, скорее всего, не станет выступать в будущем.

«Леброн не вернётся в «Кливленд Кавальерс», — написал в своих социальных сетях Скип Бэйлесс.

Напомним, Леброн выступал за «Кавальерс» с 2014 по 2018 год. В составе этой команды Леброн смог в третий раз стать чемпионом НБА, завоевав титул в 2016 году. Помимо этого, он также был удостоен чести стать в третий раз MVP финала НБА.

Ранее стало известно, что DraftExpress поместил его сына Бронни на 54-е место в новом мок-драфте.

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