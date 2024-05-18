Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Журналист The Athletic: недовольство Дэвиса стало одной из основных причин увольнения Хэма

Журналист The Athletic: недовольство Дэвиса стало одной из основных причин увольнения Хэма
Аудио-версия:
Комментарии

Журналист The Athletic Сэм Амик рассказал о том, какую роль сыграл бигмен «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис в увольнении Дарвина Хэма с поста главного тренера команды.

«Когда «Лейкерс» решили уволить Хэма, мне сообщили, что одной из причин стало недовольство Дэвиса Дарвином. Руководители «Лос-Анджелеса» знают, что Дэвис уже запрашивал обмены от команд в прошлом. Именно так Энтони и оказался в калифорнийской команде из «Пеликанс». Последнее чего хотят руководители «Лейкерс», — чтобы Дэвис был недоволен и начал раздумывать о подобном поступке», — заявил Амик на шоу Рика Айзена.

Напомним, что Хэм был уволен после того, как команда уступила в серии первого раунда «Денвер Наггетс» (1-4). Руководители занимаются активным поиском нового специалиста.

Материалы по теме
Остин Риверс объяснил, почему Редику не нужно соглашаться на пост тренера «Лейкерс»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android