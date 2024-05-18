Журналист The Athletic: недовольство Дэвиса стало одной из основных причин увольнения Хэма

Журналист The Athletic Сэм Амик рассказал о том, какую роль сыграл бигмен «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис в увольнении Дарвина Хэма с поста главного тренера команды.

«Когда «Лейкерс» решили уволить Хэма, мне сообщили, что одной из причин стало недовольство Дэвиса Дарвином. Руководители «Лос-Анджелеса» знают, что Дэвис уже запрашивал обмены от команд в прошлом. Именно так Энтони и оказался в калифорнийской команде из «Пеликанс». Последнее чего хотят руководители «Лейкерс», — чтобы Дэвис был недоволен и начал раздумывать о подобном поступке», — заявил Амик на шоу Рика Айзена.

Напомним, что Хэм был уволен после того, как команда уступила в серии первого раунда «Денвер Наггетс» (1-4). Руководители занимаются активным поиском нового специалиста.