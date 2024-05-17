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Экс-игрок ЦСКА хотел представлять Францию на ОИ-2024

Экс-игрок ЦСКА хотел представлять Францию на ОИ-2024
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Американский защитник «Монако» Майк Джеймс был заинтересован в выступлении на Олимпийских играх — 2024 за сборную Франции. Об этом сообщает портал Basket News.

Согласно имеющейся информации, представители Майка Джеймса обращались в Федерацию баскетбола Франции с предложением, чтобы их подопечный играл за сборную Франции. Однако процесс был отложен, поскольку руководство федерации рассчитывало на то, что игрок «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид даст согласие на участие в Олимпиаде под флагом Франции.

Но Джоэл в итоге принял решение играть за сборную США. Представители французской стороны столкнулись с неопределённостью по вопросу выдачи гражданства Джеймсу для участия в ОИ-2024. Процесс в итоге так и не был запущен.

Кроме того, прошлым летом Майк Джеймс вёл переговоры с Латвией, чтобы выступать за её национальную команду.

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