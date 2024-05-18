«Мы просто не хотели домой». Халибёртон высказался о победе «Индианы» в матче с «Никс»

Разыгрывающий «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон рассказал, как команде удалось выиграть шестой матч серии с «Нью-Йорк Никс» (116:103).

«Откуда мы нашли мотивацию на эту игру? Мы просто не хотели ехать домой. Мы играли с ощущением, что нам уже нечего терять. Говорят, что это чувство очень помогает в плей-офф. Давление было на нас. У «Никс» была возможность проиграть, у нас нет.

Мы играли с невероятным усилием все 48 минут. Этот же настрой мы должны сохранить и показать в седьмой игре серии.

У нас не было ни одного разговора, да даже ни одной мысли, что мы готовы закончить наш сезон сегодня. Мы понимали, что сможем выиграть, если сыграем правильно, как мы можем», — заявил Халибёртон на послематчевой пресс-конференции.