Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Мы просто не хотели домой». Халибёртон высказался о победе «Индианы» в матче с «Никс»

«Мы просто не хотели домой». Халибёртон высказался о победе «Индианы» в матче с «Никс»
Комментарии

Разыгрывающий «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон рассказал, как команде удалось выиграть шестой матч серии с «Нью-Йорк Никс» (116:103).

«Откуда мы нашли мотивацию на эту игру? Мы просто не хотели ехать домой. Мы играли с ощущением, что нам уже нечего терять. Говорят, что это чувство очень помогает в плей-офф. Давление было на нас. У «Никс» была возможность проиграть, у нас нет.

Мы играли с невероятным усилием все 48 минут. Этот же настрой мы должны сохранить и показать в седьмой игре серии.

У нас не было ни одного разговора, да даже ни одной мысли, что мы готовы закончить наш сезон сегодня. Мы понимали, что сможем выиграть, если сыграем правильно, как мы можем», — заявил Халибёртон на послематчевой пресс-конференции.

Материалы по теме
Сиакам рассказал, чем отличаются седьмые игры серии от других
Материалы по теме
«Нью-Йорк» намекнул на похороны для соперника, но в итоге затянул серию до последнего
«Нью-Йорк» намекнул на похороны для соперника, но в итоге затянул серию до последнего
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android