Джордж Карл: Леброн больше не суперзвезда, а Энтони Дэвис никогда ею не станет

Известный тренер, член Зала славы НБА Джордж Карл раскритиковал лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса после раннего вылета его команды из розыгрыша плей-офф в сезоне-2023/2024.

«Сегодня я дам бесплатный совет руководству клуба в деле поиска нового тренера. Леброн больше не суперзвезда, а Энтони Дэвис никогда ею не станет.

Так вот, руководствуйтесь этой истиной при рассмотрении кандидатов на должность главного тренера. Вам нужен кто-то, кто продержится на этом посту дольше двух сезонов», — написал Карл на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, «Лос-Анджелес Лейкерс» уволил Дарвина Хэмилтона с поста главного тренера команды после того, как «озёрники» уступили «Денвер Наггетс» со счётом 1-4 в первом раунде плей-офф. Хэм занимал эту должность с 3 июня 2022 года. Под его руководством «Лейкерс» одержали 90 побед и потерпели 74 поражения.