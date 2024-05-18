Буденхольцер объяснил, как правильно произносить его фамилию

Новоиспечённый главный тренер «Финикс Санз» Майк Буденхольцер рассказал, как правильно произносить его фамилию.

«Сложно отвечать на такие вопросы, когда тут присутствует мой отец. Долгая история, но скажу просто — Буденхольцер. Если кто-то скажет Баденхольцер — то это тоже окей. За эти слова, правда, у меня будут проблемы дома (смеётся). Тяжёлый вопрос, в общем», — заявил Буденхольцер на командной пресс-конференции.

Майк стал новым тренером «Санз» почти сразу после того, как «Финикс» вылетел из плей-офф. По данным источника, специалист дал согласие на контракт сроком на пять лет, по которому заработает свыше $ 50 млн.

Майк Буденхольцер с 2013 по 2018 год занимал должность главного тренера «Атланты Хоукс», с 2018 по 2023 год возглавлял «Милуоки Бакс», который привёл к первому за 50 лет чемпионскому титулу в 2021-м. В 2015 и 2019 годах специалист становился обладателем награды лучшему тренеру года в НБА.