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Буденхольцер объяснил, как правильно произносить его фамилию

Буденхольцер объяснил, как правильно произносить его фамилию
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Новоиспечённый главный тренер «Финикс Санз» Майк Буденхольцер рассказал, как правильно произносить его фамилию.

«Сложно отвечать на такие вопросы, когда тут присутствует мой отец. Долгая история, но скажу просто — Буденхольцер. Если кто-то скажет Баденхольцер — то это тоже окей. За эти слова, правда, у меня будут проблемы дома (смеётся). Тяжёлый вопрос, в общем», — заявил Буденхольцер на командной пресс-конференции.

Майк стал новым тренером «Санз» почти сразу после того, как «Финикс» вылетел из плей-офф. По данным источника, специалист дал согласие на контракт сроком на пять лет, по которому заработает свыше $ 50 млн.

Майк Буденхольцер с 2013 по 2018 год занимал должность главного тренера «Атланты Хоукс», с 2018 по 2023 год возглавлял «Милуоки Бакс», который привёл к первому за 50 лет чемпионскому титулу в 2021-м. В 2015 и 2019 годах специалист становился обладателем награды лучшему тренеру года в НБА.

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