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Новый тренер «Пари НН» Козин назвал наставника, которому симпатизирует

Новый тренер «Пари НН» Козин назвал наставника, которому симпатизирует
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Новый главный тренер «Пари НН» Сергей Козин ответил на вопрос, какому специалисту из мира баскетбола он симпатизирует. 17 мая Козин официально сменил Зорана Лукича на посту главного тренера нижегородской команды.

«На данный момент я сейчас назову Зорана Лукича. Он действительно очень многому меня научил, много знаний о баскетболе я получил от него. Однозначно я буду что-то менять в своей работе: и в плане подготовки, и в плане ведения игры. Но в плане баскетбола — Зоран дал мне очень большую школу, поэтому для меня учитель, ментор, наставник — это пока он. А что будет потом — посмотрим, будем следить», — сказал Козин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте эксклюзивное интервью с новым главным тренером «Пари НН» на «Чемпионате».

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