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Президент «Пари НН» Панов: надеюсь, Бабурин и Хвостов как символы клуба будут на месте

Президент «Пари НН» Панов: надеюсь, Бабурин и Хвостов как символы клуба будут на месте
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Президент «Пари Нижний Новгород» Сергей Панов раскрыл причину назначения Сергея Нозика на пост главного тренера, а также назвал ветеранов клуба, на которых он надеется в следующем сезоне.

«Другие кандидатуры на пост главного тренера не рассматривали. Мы считаем, что Сергей Игоревич «созрел» — даём ему шанс, верим и надеемся, что он оправдает наши ожидания! Надеюсь, Бабурин и Хвостов как символы клуба будут на месте», — заявил на клубной пресс-конференции Панов.

Ранее было заявлено, что главный тренер Зоран Лукич покинет команду, а на его место был назначен Сергей Козин, являвшийся ассистентом в клубе с 2013 года.

Напомним, «Пари НН» не удалось повторить успех прошлого года, когда команда участвовала в плей-офф. Нижегородцам не удалось отобраться в зону плей-ин из группы «Б».

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