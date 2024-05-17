Президент «Пари НН» Панов: надеюсь, Бабурин и Хвостов как символы клуба будут на месте

Президент «Пари Нижний Новгород» Сергей Панов раскрыл причину назначения Сергея Нозика на пост главного тренера, а также назвал ветеранов клуба, на которых он надеется в следующем сезоне.

«Другие кандидатуры на пост главного тренера не рассматривали. Мы считаем, что Сергей Игоревич «созрел» — даём ему шанс, верим и надеемся, что он оправдает наши ожидания! Надеюсь, Бабурин и Хвостов как символы клуба будут на месте», — заявил на клубной пресс-конференции Панов.

Ранее было заявлено, что главный тренер Зоран Лукич покинет команду, а на его место был назначен Сергей Козин, являвшийся ассистентом в клубе с 2013 года.

Напомним, «Пари НН» не удалось повторить успех прошлого года, когда команда участвовала в плей-офф. Нижегородцам не удалось отобраться в зону плей-ин из группы «Б».