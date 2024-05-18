Халибёртон находится в одном матче от повторения рекорда Карри и Лилларда

Разыгрывающий «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон за шесть матчей серии с «Нью-Йорк Никс» набирает в среднем 20,5 очка (3,8 трёхочкового попадания), делает 7,2 ассиста и 4,3 подбора. Таким образом, если в седьмом матче серии он не ухудшит эти показатели, то станет третьим игроком в истории плей-офф после Стефена Карри и Дэмьена Лилларда, кому удавалось набирать подобные цифры за одну отдельную серию постсезона.

Сегодня, 18 мая, «Индиана» смогла сравнять счёт в серии с «Никс» благодаря победе со счётом 116:103. Халибёртон отметился 15 очками, шестью подборами и девятью результативными передачами. Решающая игра противостояния состоится в Нью-Йорке.

В нынешнем сезоне разыгрывающий поехал уже на свой второй Матч всех звёзд в карьере.