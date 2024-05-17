Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Новый тренер «Пари НН» Козин рассказал о взаимодействии с Лукичем

Новый тренер «Пари НН» Козин рассказал о взаимодействии с Лукичем
Аудио-версия:
Комментарии

Новый главный тренер «Пари НН» Сергей Козин высказался о работе с экс-тренером нижегородцев Зораном Лукичем. 17 мая Козин официально сменил Лукича на посту наставника волжской команды.

«Он регулярно вовлекал меня в процесс, в общение с игроками, рассказывал, как происходят те или иные вещи. Я постоянно присутствовал рядом в различных ситуациях, чтобы максимально разобраться, в чём заключается работа главного тренера, потому что эта деятельность связана не только с проведением тренировок и игр, это ещё и достаточно большая работа вне площадки.

Да, от Зорана не раз звучало предложение о моей кандидатуре, но для меня было неважно, когда это произойдёт. Я просто продолжал по максимуму помогать главному тренеру с командой, проведением игр, подготовкой. И знал: если делаешь свою работу хорошо, то наступит тот момент, когда ты получишь шанс», — сказал Козин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте эксклюзивное интервью с новым главным тренером «Пари НН» на «Чемпионате».

Материалы по теме
«Знал: если делаешь работу хорошо, то получишь шанс». Кто заменит Лукича в «Пари НН»?
Эксклюзив
«Знал: если делаешь работу хорошо, то получишь шанс». Кто заменит Лукича в «Пари НН»?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android