Новый тренер «Пари НН» Козин рассказал о взаимодействии с Лукичем

Новый главный тренер «Пари НН» Сергей Козин высказался о работе с экс-тренером нижегородцев Зораном Лукичем. 17 мая Козин официально сменил Лукича на посту наставника волжской команды.

«Он регулярно вовлекал меня в процесс, в общение с игроками, рассказывал, как происходят те или иные вещи. Я постоянно присутствовал рядом в различных ситуациях, чтобы максимально разобраться, в чём заключается работа главного тренера, потому что эта деятельность связана не только с проведением тренировок и игр, это ещё и достаточно большая работа вне площадки.

Да, от Зорана не раз звучало предложение о моей кандидатуре, но для меня было неважно, когда это произойдёт. Я просто продолжал по максимуму помогать главному тренеру с командой, проведением игр, подготовкой. И знал: если делаешь свою работу хорошо, то наступит тот момент, когда ты получишь шанс», — сказал Козин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

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