Новый главный тренер «Пари НН» Сергей Козин ответил на вопрос, какой он видит свою команду

Новоиспечённый главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Козин рассказал о том, на каких принципах будет формироваться команда в будущем.

«Из того, что сейчас могу раскрыть — мы, естественно, хотим создать боеспособный коллектив. Это будет сплав молодости и опыта, тем не менее мы будем стараться собрать более молодую команду по сравнению с прошлым сезоном. Чтобы у ребят горели глаза, чтобы они «грызли паркет» и полностью отдавались на площадке. Команда будет складываться по большей степени из российских игроков, но, конечно, на каких-то позициях будут и иностранцы.

Пока рано говорить о целостной картине — у нас много игроков на контракте, но они также сейчас интересны и другим клубам. С одной стороны мы имеем шесть-восемь подписанных игроков, а в итоге можем остаться с двумя или тремя. И от этого будет зависеть, как мы будем формировать команду на следующий год», — сказал Козин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

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