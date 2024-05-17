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Президент «Пари НН» Панов: в будущем сезоне будем стараться омолаживать состав

Президент «Пари НН» Панов: в будущем сезоне будем стараться омолаживать состав
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Президент «Пари Нижний Новгород» Сергей Панов заявил о смене стратегии по формированию состава на следующий сезон.

«Если говорить про вектор развития команды, то мы будет стараться собрать боевую команду, сплав молодости и опыта. В прошедшем сезоне мы сделали ставку на более опытных игроков, но в будущем сезоне будем стараться омолаживать состав», — заявил Панов на клубной пресс-конференции.

Ранее было заявлено, что главный тренер Зоран Лукич покинет команду, а на его место был назначен Сергей Козин, являвшийся ассистентом в клубе с 2013 года.

Напомним, «Пари НН» не удалось повторить успех прошлого года, когда команда участвовала в плей-офф. Нижегородцам не удалось отобраться в зону плей-ин из группы «Б».

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