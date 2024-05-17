Специалист Сергей Козин стал новым главным тренером «Пари Нижний Новгород» вместо уволенного Зорана Лукича, сообщает пресс-служба клуба. Козин с 2013 года работал ассистентом в «Пари», а с 2021 года — ассистентом в сборной России. Контракт подписан до конца сезона-2027/2028.

«Если говорить про вектор развития команды, то мы будет стараться собрать боевую команду, сплав молодости и опыта. В прошедшем сезоне мы сделали ставку на более опытных игроков, но в будущем сезоне будем стараться омолаживать состав», — заявил новоиспечённый тренер на пресс-конференции.

Напомним, «Пари НН» не удалось повторить успех прошлого года, когда команда участвовала в плей-офф. Нижегородцам не удалось отобраться в зону плей-ин из группы «Б».