Воронцевич: никто не хочет уступать, поэтому игроки дерутся за мяч

Игрок УНИКСа Андрей Воронцевич рассказал о настрое своих товарищей по команде в полуфинальной серии с «Локомотивом-Кубань».

«Накал страстей до последних секунд, Акун‑Пёрселл мог сравнять последним броском, но доводить до такой концовки не хочется. Никто не хочет уступать, поэтому игроки бьются, падают, дерутся, воюют за мяч. Никто не хочет проигрывать и сдаваться, тем эта игра и интереснее.

Вся команда достойна похвалы. Джален, конечно, парень талантливый, большой, обыгрывает, но это заслуга всей команды. Его находят под кольцом, делают паузы, чтобы дать ему занять позицию, скидывают. Он и на трёхочковой хорошо себя проявил. Самое главное, что и в защите играл. Если ты забиваешь 30 очков, а твоя команда проигрывает, то это не считается. Сегодня и забили, и победили. Всё получилось», — приводит слова Воронцевича портал «Матч ТВ».