Кристапс Порзингис из-за травмы пропустит первые два матча финала конференции

Латышский бигмен «Бостон Селтикс» Кристапс Порзингис, скорее всего, пропустит первые две игры серии в рамках финала Восточной конференции, сообщает авторитетный инсайдер Эдриан Войнаровски.

Напомним, баскетболист пропускает матчи, начиная с 30 апреля, когда ему пришлось покинуть площадку во время пятого матча серии с «Майами Хит». Прогресс в восстановлении от травмы заставляет «Бостон» сохранять оптимизм и надежду по поводу возвращения Кристапса в следующей серии.

Соперник «Селтикс» в финале конференции определится в седьмой игре серии между «Индианой Пэйсерс» и «Нью-Йорк Никс».

Напомним, «Селтикс» переиграли в первом раунде «Хит» (4-1), а во втором расправились с «Кливленд Кавальерс» также в пяти играх.