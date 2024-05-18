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Инсайдер Чарания: Леброн не покинет «Лейкерс», если Бронни задрафтуют в другую команду

Инсайдер Чарания: Леброн не покинет «Лейкерс», если Бронни задрафтуют в другую команду
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Авторитетный инсайдер Шэмс Чарания высказался о сценарии, при котором Бронни Джеймса, сына форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, задрафтуют не в команду его отца.

«Я не удивлюсь, если в ближайшие недели одна из команд НБА обратится к Ричу Полу или к другому человеку из окружения Леброна и спросит: «Хэй, мы тут хотим Бронни задрафтовать, перейдёт ли Леброн к нам заодно?» И ответ будет отрицательным, пока понимание такое. Не будет такого, что при драфте Бронни вы автоматически получаете и Леброна одновременно. Такого не будет», — заявил Чарания на шоу Up & Adams.

Напомним, в конце июля прошлого года Бронни пережил остановку сердца во время тренировки. Молодого игрока доставили в медицинский центр, где он наблюдался в течение нескольких дней.

Впоследствии стало известно, что он полностью поправился и приступил к тренировкам. В настоящий момент сын Леброна принимает участие в драфт-комбайне НБА. Он проходит в Чикаго с 12 по 19 мая.

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