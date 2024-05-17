Эдвардс произнёс мотивирующую речь перед своими товарищами по команде во время тайм-аута

Атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс произнёс мотивирующую речь перед своими товарищами по команде во время тайм-аута в шестой игре с «Денвер Наггетс».

Эдвардс мотивировал товарищей по команде во время тайм-аута:

«Это именно то, о чём я говорил на днях. Мы получаем преимущество и чувствуем себя комфортно. Продолжаем давить на них!» — сказал Эдвардс.

Напомним, шестая встреча между «Тимбервулвз» и «Наггетс» состоялась сегодня, 17 мая. Игра завершилась победой «Миннесоты Тимбервулвз» со счётом 115:70. Благодаря этой победе «Тимбервулвз» удалось сравнять счёт в серии четвертьфинала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации — 3-3.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс. На его счету 27 очков, четыре подбора и четыре результативных передачи.